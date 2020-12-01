Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için 7 önemli sır

Gözlerinizin güzelliğini nasıl geliştireceğinizi anlatan bazı küçük ipuçlarını paylaşmak istiyoruz.

KAŞLARA VURGU

Güzel kaşlar, yüzün ana süslemelerinden biridir. Bunları geliştirmek için kaş kalemi, vazelin veya gölge kullanabilirsiniz.

HIGHTLIGHTER

Hightlighter, cildinize ışıltılı bir görünüm kazandıran bir üründür. Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için kaşlarınızı vurgulayıcı ile şekillendirin ve gözlerin iç köşelerine biraz uygulayın.

OKLAR ÇİZİN

Oklar asla modası geçmez, bu yüzden hemen bir göz kalemi veya göz kalemi alın ve güzel kıvrımlı çizgiler çizin.

DUMANLI GÖZ MAKYAJI YAPIN

"Dumanlı gözler", en popüler göz makyajı tekniklerinden biridir. Günün veya gecenin her saati için uygundur ve gözlerinizi daha parlak ve anlamlı kılar.

BEYAZ GÖZ KALEMİ

Gözlerinizi daha büyük göstermek için gözünüzün iç köşesine beyaz bir kalemle bir nokta koyun ve hafifçe karıştırın. Gözlerinizi daha da anlamlı kılmanın başka bir yolu daha var: alt iç kenardaki beyaz kalemi kullanın (gözün dış köşesinden iç kenarına doğru hareket ederek).

RİMEL KULLANIN

Kirpiklerinizi uzatmak için maskaranızı alın, asayı kirpiklerinizin dibine yerleştirin ve yukarı bakarak yukarı doğru hareket ettirin.

RUJ SEÇİMİNE DİKKAT

Gözlerinizi güzelleştirmek istiyorsanız parlak ruj kullanmayın. Biraz hafif parlak dudak parlatıcısı veya ten rengi ruj mükemmel bir karar olacaktır.



