Gözlerinizi her zamankinden daha çok ortaya çıkaracak en iyi göz farı tavsiyeleri

Öncelikle merak edenler için ''Göz farı nedir?'' sorusunu yanıtlayalım. Göz farı, göz kapaklarını renklendirmek ve belirginleştirmek için kullanılan bir makyaj malzemesi. Toz, likit ve kalem gibi farklı formlarda karşımıza çıkan farlar; geniş bir kullanım alanına sahip. Mat, sedefli, nude, canlı, koyu ve daha birçok farklı renkten oluşan en güzel farları sizler için bir araya getirdik. Kendi tarzınızı ortaya koyup gözlerinizin güzelliğini vurgulayacak ürünlere birlikte göz atalım!

1. Sıcak renkler: NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette Phoenix

Yumuşacık ve kadifemsi farlarla göz makyajı yapmak NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palet ile artık daha kolay. Sıcak alt tonlu bir cilde sahipseniz ya da sıcak tonlu farları kullanmayı seviyorsanız sizin için en iyi göz farı önerimiz belli! Birbirinden güzel 16 farklı farın bir araya geldiği palette ışıltılı, metalik, mat ve saten dokular bir arada bulunuyor. Yoğun pigmentli farlar, göz kapağına rengini kolayca veriyor ve size belirgin bir görünüm sunuyor. Tozutmayan yapılarıyla da kolay uygulama sağlıyor. Sıcak alt tonlu sarı, kırmızı, turuncu ve pembe tonlarının gözlerinizi ön plana çıkaracağından eminiz!

2. Organik ve pürüzsüz: KIKO New Green Me Eyeshadow Palette 102 Feisty Saffron

Organik göz farı önerisi isteyenler için harika bir tavsiyemiz var! KIKO New Green Me Göz Farı'nın içeriğindeki argan yağı, organik formülüyle en güzel renkleri bir arada deneme imkânı sunuyor. Toplam 9 rengin bulunduğu palette mat, metalik ve sedefli yapıdaki farlar bulunuyor. Bordo ve pembe tonlarının bir arada bulunduğu farlarla gündüz hafif, gece yoğun bir makyaj yapabilirsiniz. Metalik ve sedefli farlardan en iyi sonucu almak için yassı bir fırça ya da parmak uçlarınızı kullanın ve harika görünümünüzün keyfini çıkarın!

3. Pembenin en güzel tonları: Mac Göz Farı Paleti Dusky Rose Times Nine

En iyi göz farı markaları arasında ilk sıralarda yerini alan Mac, pembe alt tonlu pastel ve nude renklerden oluşan harika bir palete imza atmış. Mat ve ışıltılı olmak üzere toplam 9 adet fardan oluşan paletle gözlerinizi en güzel şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Yumuşak dokulu farlar, uzun süre kalıcılıklarıyla beğeni kazanıyor. ''Göz farı nasıl sürülür?'' sorusunu da hemen açığa kavuşturalım. Göz kapağınıza bir baz rengi sürdükten sonra gözlerinizin katlanma bölgesine istediğiniz farı karıştırma fırçasıyla dağıtarak sürün. Işıltılı farları kullanmak isterseniz göz kapağınızın ortasına uygulayın. Daha açık renkteki ışıltılı bir farı ise göz pınarlarınıza sürebilirsiniz.

4. Her koleksiyonda bulunması gereken: Pastel Nude Single Eyeshadow 85

Bütün göz makyajlarınız için kilit bir fara ihtiyaç duyuyorsanız çok seveceğiniz bir ürün önerimiz var. Pastel Nude Single Far'ın şeftali rengi, her makyaja ve göz rengine çok yakışacak cinsten. ''Pastel göz farı nasıl uygulanır?'' sorusunu da hemen cevaplayalım. İsteğinize göre tüm göz kapağınıza bu farı uygulayabilirsiniz ya da farklı renklerdeki göz makyajınızı tamamlamak için kullanabilirsiniz. Mat yapıdaki ürün, her makyajla kolayca uyum sağlayacak. Küçük ve yer kaplamayan boyutu da kolay kullanım ve taşıma imkânı sunuyor.

5. Pembe tonlarından vazgeçemeyenlere: Essence The Rose Edition 20

Pembe tonlarda göz farı seti arayışındaysanız Essence The Rose Edition tam size göre! Sedefli ve simli toplam 9 renkten oluşan palet, gözlerinizdeki ışıltıyı arttıracak. Tatlı renklerin bir arada bulunduğu ürün, istediğiniz göz makyajına kavuşmanıza imkân tanıyor. Yüksek pigmentli ve kalıcı farlar, gün boyunca varlığını belli edecek. Hem gündüz hem gece şık görünmenizi sağlayacak Essence Far Paleti'nin en güzel yanlarından biri ise vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmiyor olması. Yassı veya düz uçlu makyaj fırçaları far sürme konusunda işinizi kolaylaştıracak. Paletin yer kaplamayan boyutu ise yanınızda kolayca taşımanızı sağlayacak.

6. Hem kuru hem ıslak kullanım: KIKO Uzun Süre Kalıcı Göz Farı 208 Light Gold

Sırada ''Tekli en iyi göz farı hangisi?'' sorusunun cevabı olacak nitelikte bir ürün var. Ekstra parlak bitişli Kiko Far, göz kapağına rengini anında veriyor. Kiko Far'ın yumuşak ve kremsi dokusu kolayca uygulama yapmanıza olanak tanıyor. Islak ve kuru kullanım için uygun olan ürün, yenilikçi üç boyutlu far deneyimi sağlıyor. Çift kullanım imkânı sağlayan far, farklı göz farı sürme teknikleri de sunuyor. Hafif bir görüntü için kuru far fırçasıyla doğrudan göz kapağınıza uygulama yapabilirsiniz. Daha yoğun ve çarpıcı bir görünüm için ise fırçayı hafifçe ıslattıktan sonra göz farını uygulayabilirsiniz.

7. Bordo tonlarını çok sevenlere: Maybelline New York The Burgundy Bar Far Paleti

Hem gündüz hem gece ışıltılı farları kullanmayı seviyorsanız sizin için çok uygun bir palet önerimiz var. Maybelline New York The Burgundy Bar; bordo, bakır ve toprak tonlarında 12 adet sedefli renkten oluşuyor. Yumuşak ve kremsi dokudaki farlar, kolayca sürülüp karıştığı için rahat bir kullanım olanağı sağlıyor. Paleti kullanarak sıcak tonlarda birbirinden güzel göz makyajları yapabilirsiniz. "Göz farı nasıl sürülür?" resimli anlatımı görsel olarak zihinde canlandırmak gerekirse öncelikle tüm göz kapağınıza baz rengini uygulayın. Ardından katlanma bölgesine derinlik vermek için istediğiniz renkteki farı sürün. Son olarak koyu bir renkle kirpik dibini belirginleştirin.

8. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarın: Revolution Reloaded Sugar Pie Far Paleti

Gözlerinizin güzelliğini renkli farların enerjisiyle ön plana çıkarmak istiyorsanız Revolution Reloaded Sugar Pie Far Paleti tam size göre! 12 adet mat ve 3 adet ışıltılı olmak üzere toplam 15 rengin bir araya geldiği palet, birbirinden güzel renklerden oluşuyor. Pastel tonlardan oluşan mavi, yeşil, pembe, mor ve turuncu renkleriyle yaratıcılığınızı istediğiniz gibi konuşturabilirsiniz. Yumuşacık dokulu farlar, kolay uygulama yapmanızı sağlarken uzun süre kalıcı özelliğiyle de tüm gün bozulmadan cildinizde kalıyor. ''Göz farı nasıl çekilir?'' diye soracak olursanız ıslak veya kuru fırçayla kirpik diplerinize istediğiniz boyutta çizgiler çizin. Bu yöntemle gözlerinizin etkileyiciliği artacak.

9. Hem gece hem gündüz: Max Factor Masterpiece Nude Palette 01 Cappucino Nudes

Simli göz farı önerisi isteyenler Max Factor Masterpiece Nude Palet'e bayılacak! Kahverengi ve nude renklerinin uyumundan oluşan palet, 8 farklı ışıltılı rengi bir arada barındırıyor. Farların kremsi ve pigmentli yapısı yumuşacık bir uygulama sunuyor ve uzun süre göz kapağında kalıyor. Palette bulunan çift uçlu fırçayı kullanarak dışarıdayken bile çok kolay bir uygulama yapabilirsiniz. Gündüz makyajları için nude ve parlak renkleri kullanabilirsiniz. Gece makyajı için ise kahverenginin 4 farklı tonuyla koyu ve yoğun bir makyaj yapabilirsiniz. Ayrıca ürünün altın renkli ambalajı da çok şık görünüyor!

10. Kalıcı ve pratik: Maybelline New York Color Tattoo 24Hr Krem Göz Farı 35 On And On Bronze

Maybelline New York Color Tattoo farlarının ününü duymayan yok, değil mi? Kullanıcılar tarafından çok sevilen Color Tattoo farlar, yüksek kalitesiyle öne çıkıyor. ''Maybelline göz farı nasıl yapılır?'' diye merak ediyorsanız ürünün krem jel yapıyla formüle edildiğini söyleyebiliriz. 24 saat kalıcı olduğu için uzun süreli etki sunuyor. Kremsi dokulu far, uzun süre canlılığını koruyor. Yoğun pigmentler ile geliştirilmiş yeni formülü, çizgilere dolmuyor ve suya dayanıklı. Üstelik uygulaması da çok kolay! Parmak ucunuza üründen bir miktar alın, göz kapağınıza uygulayın ve yayın!