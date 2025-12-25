KADIN

82 kilo verdi ama bedelini sağlığıyla ödedi: Beslenme listesinin öncesi sonrası pes dedirtti

Babasının Noel hediyesi olarak aldığı zayıflama iğneleriyle yaklaşık 82 kilo veren üç çocuk annesi Emilly Murray, aşırı yeme ataklarından kurtularak bambaşka bir hayata başladı. Ancak Emilly, büyük değişimle birlikte yaşadığı yan etkilerin sağlığını olumsuz etkilediğini de dile getirdi.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi Emilly Murray (35), babasının geçen yıl Noel hediyesi olarak aldığı zayıflama iğneleri sayesinde yaklaşık 82 kilo verdi. Emilly, hayatı boyunca aşırı yeme ataklarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Liverpool’un Aintree bölgesinde yaşayan Emilly, günde yaklaşık 5 bin kalori tükettiğini, Çin yemekleri, pizzalar, çikolata ve şekerlemelerle kendini durduramadığını anlattı. Denediği tüm diyetlerde kilo verip geri aldığını söyleyen Emilly’nin hayatı, babası Paul’un “Noel’de ne istiyorsun?” sorusuyla değişti.

YAN ETKİLERİ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Babasının gönderdiği 105 sterlinle Aralık 2024’te ilk dozu alan Emilly, o anı “hayatımı değiştiren başlangıç” diye tanımladı. İğneden sonra “kafasındaki yemek sesinin sustuğunu” söylüyor.

“Yürüyen bir kalp krizi gibiydim” diyen Emilly, artık çocukları Esme (12), Ellie (6) ve Joseph (4) ile rahatça oynayabildiğini, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha iyi olduğunu belirtti. Ancak Emilly, iğnenin yan etkilerini de yaşadığını ve sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor.

EMİLLY’NİN KİLO VERMEDEN ÖNCE VE SONRA BESLENMESİ İSE DİKKAT ÇEKTİ:

ÖNCE:

Kahvaltı: Yok

Öğle: Sandviç, cips

Akşam: Paket servis, dondurulmuş gıdalar

Atıştırmalık: Şeker, cips, çikolata

İçecek: Gazlı içecekler

SONRA:

Kahvaltı: Protein shake ve protein kahvesi

Öğle: Tavuk but, ton balıklı bagel

Akşam: Ev yemekleri (köri, tavuk, pilav, sağlıklı burrito kasesi)

Atıştırmalık: Meyve, peynir, et

İçecek: Günde 2–3 litre şekersiz içecek

