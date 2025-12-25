82 kilo verdi ama bedelini sağlığıyla ödedi: Beslenme listesinin öncesi sonrası pes dedirtti

İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi Emilly Murray (35), babasının geçen yıl Noel hediyesi olarak aldığı zayıflama iğneleri sayesinde yaklaşık 82 kilo verdi. Emilly, hayatı boyunca aşırı yeme ataklarıyla mücadele ettiğini söyledi.
Liverpool’un Aintree bölgesinde yaşayan Emilly, günde yaklaşık 5 bin kalori tükettiğini, Çin yemekleri, pizzalar, çikolata ve şekerlemelerle kendini durduramadığını anlattı. Denediği tüm diyetlerde kilo verip geri aldığını söyleyen Emilly’nin hayatı, babası Paul’un “Noel’de ne istiyorsun?” sorusuyla değişti.
Babasının gönderdiği 105 sterlinle Aralık 2024’te ilk dozu alan Emilly, o anı “hayatımı değiştiren başlangıç” diye tanımladı. İğneden sonra “kafasındaki yemek sesinin sustuğunu” söylüyor.
“Yürüyen bir kalp krizi gibiydim” diyen Emilly, artık çocukları Esme (12), Ellie (6) ve Joseph (4) ile rahatça oynayabildiğini, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha iyi olduğunu belirtti. Ancak Emilly, iğnenin yan etkilerini de yaşadığını ve sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor.
ÖNCE:
Kahvaltı: Yok
Öğle: Sandviç, cips
Akşam: Paket servis, dondurulmuş gıdalar
Atıştırmalık: Şeker, cips, çikolata
İçecek: Gazlı içecekler
SONRA:
Kahvaltı: Protein shake ve protein kahvesi
Öğle: Tavuk but, ton balıklı bagel
Akşam: Ev yemekleri (köri, tavuk, pilav, sağlıklı burrito kasesi)
Atıştırmalık: Meyve, peynir, et
İçecek: Günde 2–3 litre şekersiz içecek
