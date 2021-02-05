HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözü dönmüş hırsızlar güpegündüz aracın camını kırıp değerli eşyaları çaldı

Gözü dönmüş hırsızlar güpegündüz aracın camını kırıp değerli eşyaları çaldı

05.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gözü dönmüş hırsızlar güpegündüz aracın camını kırıp değerli eşyaları çaldı

Batman’da gün ortası vatandaşların yoğun olduğu saatlerde park halindeki aracın camını kıran hırsızlar, araç içerisinde bulunan cep telefonu ve değerleri eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

Batman’da gün ortası vatandaşların yoğun olduğu saatlerde park halindeki aracın camını kıran hırsızlar, araç içerisinde bulunan cep telefonu ve değerleri eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan bir araç hırsızların hedefi oldu. Gün ortasında vatandaşların yoğun bulunduğu saatlerde park halindeki aracı hedef seçen iki hırsızdan biri çevreyi kontrol ederken diğeri aracın camını kırdı. Araç camını kırdıktan sonra içeri soğukkanlı şekilde giren hırsız araçta cep telefonu ile değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olayı gerçekleştiren hırsızların bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.
Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Gözü dönmüş hırsızlar güpegündüz aracın camını kırıp değerli eşyaları çaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildiHastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Yıldız için istenen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Demirtaş'a istenen ceza belli oldu

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.