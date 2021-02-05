Gözü dönmüş hırsızlar güpegündüz aracın camını kırıp değerli eşyaları çaldı

Batman’da gün ortası vatandaşların yoğun olduğu saatlerde park halindeki aracın camını kıran hırsızlar, araç içerisinde bulunan cep telefonu ve değerleri eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan bir araç hırsızların hedefi oldu. Gün ortasında vatandaşların yoğun bulunduğu saatlerde park halindeki aracı hedef seçen iki hırsızdan biri çevreyi kontrol ederken diğeri aracın camını kırdı. Araç camını kırdıktan sonra içeri soğukkanlı şekilde giren hırsız araçta cep telefonu ile değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olayı gerçekleştiren hırsızların bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



