HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözünü kırpmadan öldürdü, sevgilisiyle jandarmaya gidişini canlı yayınladı!

Gözünü kırpmadan öldürdü, sevgilisiyle jandarmaya gidişini canlı yayınladı!

13.08.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de alkol aldıktan sonra tartışmaya tutuşan grup arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Bu esnada Bayram Say, yanındaki tabancayı kullanarak 1 kişiyi öldürdü. Kardeşini ve 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 28 yaşındaki Say, bu sabah kız arkadaşı ile birlikte canlı yayın yaptı. Duygusal anlar yaşayan kız arkadaşıyla vedalaşan Say, yayınını bitirdikten sonra jandarmaya teslim oldu.

Gözünü kırpmadan öldürdü, sevgilisiyle jandarmaya gidişini canlı yayınladı!

Denizli'nin Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde, 9 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında alkol alıp eğlenen Bayram Say ile Rıdvan Kaygılı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce Bayram Say, yanındaki tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Mermiler kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın (34) başına, Rıdvan Kaygılı'nın (33) göğsüne ve Say'ın kardeşi Erkan Say'ın (23) da bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Say ise kaçtı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

'SON KEZ' YAYIN YAPTI

Jandarma tarafından aranan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla, kız arkadaşıyla birlikte, bir otomobilin arka koltuğundayken canlı yayın yaptı. Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Say, otomobili kullanan sürücüye "Abi sen biraz yavaş git, son kez Bağbaşı'nı göreyim" diyerek yayınına devam etti. Say, yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra yanındaki kız arkadaşı da, "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz. Ben de son kez bakıyorum" dedi.

Say, yayınında son olarak da "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Say, tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
PARTNERHasret giderdiler!Hasret giderdiler!
Altındağ'daki bıçaklı kavganın detayları ortaya çıktı! "Size çok kötü şeyler yapacağız"Altındağ'daki bıçaklı kavganın detayları ortaya çıktı! "Size çok kötü şeyler yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.