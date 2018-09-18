"Gözyaşlarının hesabı mutlaka sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları tarafından şehit ve gazilerimizin kanları yerde bırakılmadığı gibi ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının hesabı da mutlaka sorulacaktır." ifadesini kullandı. Akar, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gaziler Günü'nü, büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerin "şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Gazi"lik unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin de 97'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşma isteği, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk ordusunun en büyük motivasyon kaynaklarından biri haline gelmiştir. Türk ordusunu manevi yönden güçlü kılan en önemli unsurlardan biri, bağrından çıktığı asil milletimizin mayasında bulunan bu gaza ve gazilik ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

Gazilik anlayışının kültürde de yerinin ayrı olduğunu belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti: "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Türkiye ve yakın çevresinde çok boyutlu ve çeşitli terör olayları yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen bu tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlenmiş ve bu operasyonlarda büyük başarılar elde edilmiştir.

Bu başarıların elde edilmesinde en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların yazdığı kahramanlık destanları, asil milletimizin hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır." - "Hiçbir zaman unutulmayacak" Gazileri, şanlı tarihin, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının gurur timsali ve mazisi şan, şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağı olarak nitelendiren Akar, şöyle devam etti: