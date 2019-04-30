GRAFİKLİ - Akihito ile 30 yıl, doğal afetler, 17 başbakan ve yaşlanan Japonya

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Önceki imparator Hirohito ve İmparatoriçe Nagako'nun beş oğlunun en büyüğü olan Akihito, Aralık 1933'te Tokyo'daki sarayda doğdu.

Japon İmparatoru Akihito, "Heisei" (barışa erişmek) olarak adlandırılan 30 yıllık döneminde ülkesindeki barışçıl yaklaşım, yaşlanan nüfus, 17 başbakan değişimi, doğal afetler ile hatırlanacak.

55 yaşında imparator olan Akihito, "Heisei" (barışa erişmek) olarak adlandırılan döneminde Japonya'yı savaşlardan uzak tutarak barışın yerleşmesine katkı sundu.

Akihito, 1945'te 200 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan savaş nedeniyle Okinawa Adası'nı 11 kez ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, Pasifik adalarında meydana gelen çatışmalarda savaşın tüm taraflarının kayıpları için yas tuttu.

- Siyasetten uzak sade bir imparator

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan Japonya Anayasası'na göre imparator ve imparatorluk tahtının soyut vasfı değiştirilmedi.

Anayasa'daki "İmparator devlet sembolünü ve halkın birliğini temsil eder" maddesi, imparatorların siyasetten uzak tutulmasını ve sadece merasim görevlerini yerine getirmesini öngörüyor.

Akihito, siyasetten uzak sade bir imparator olarak Japon siyasi tarihine geçti.

- 1995 ve 2011'de doğal afetler

İmparator Akihito dönemi, aynı zamanda Japonya'da afetlerin meydana geldiği dönem olarak hatırlanıyor.

Ocak 1995'te Kobe şehrini enkaza çeviren Büyük Hanşin Depremi 6 bini aşkın kişinin ölümüne sebep oldu.