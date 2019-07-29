GRAFİKLİ - Asya'nın birlikten doğan kuvveti ASEAN

Güneydoğu Asya'da huzur ve istikrarı sağlama amacıyla kurulan ASEAN, imzaladığı çok sayıda anlaşmayla bölgedeki barış ortamına katkı sağlarken üye ülkelerin güvenliğini teminat altına aldı.

Brunei'nin 1984'te, Vietnam'ın 1995'te, Laos ile Myanmar'ın 1997'de ve Kamboçya'nın 1999'da dahil olduğu örgütün toplam 10 üyesi bulunuyor. Güneydoğu Asya ülkelerinden Papua Yeni Gine ve Doğu Timor ise ASEAN'ın gözlemci üyelerini oluşturuyor.

Soğuk Savaş döneminde Güneydoğu Asya'da yayılan komünizmin yarattığı siyasi istikrarsızlık ve güvenlik sorununun yarattığı iş birliği ihtiyacı sonucu Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın 8 Ağustos 1967'de imzaladığı anlaşma metni ile kurulan ASEAN, kısa sürede bölgede büyüyen bir ekonomik güce dönüştü.

ÖMER FARUK YILDIZ - 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yarın yapılacak. Türkiye, toplantıda, örgütün sektörel diyalog ortağı olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla temsil edilecek.

Halihazırda Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçlarına ilişkin çözüm üretmeye çalışan örgüt, Arakan'da barış ortamının sağlanması ve Arakanlıların vatanlarına dönmesinin altyapısını hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları'nda Çin ile Vietnam arasında yaşanan petrol araştırma krizinde ASEAN, taraflar arası gerginliğin yatışmasını sağlamak üzere 1992'de "ASEAN Güney Çin Denizi Deklarasyonu"nu imzaladı.

Üye ülkelerin 1995'te Bangkok'ta imzaladığı Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması, (SEANWFZ) Asya'da barışçıl ortam yaratılması yolunda yapıcı bir adım olarak tarihe geçti.

ASEAN, 1978-1979'daki Kamboçya-Vietnam savaşı sırasında bölgesel güç olarak ilk defa ara buluculuk rolü üstlendi. İki ülke arasındaki çatışmaların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelmesini sağlayan ASEAN, Kamboçya'da ateşkesin ilanı, çatışan tarafların silah bırakması ve taraflar arası barış müzakerelerinin başlaması konularında etkili oldu.

Örgüt, bölgesel terörle mücadele, her türlü kaçakçılığın engellenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda da aldığı kararlarla üye ülkelerin iç güvenliğine katkı sağlıyor.

- ASEAN'ın dış ilişkileri

Üyeliğin bölge ülkeleriyle sınırlı olmasına karşın, örgütün inisiyatifiyle kurulan alt oluşumlar ve konferanslar, ASEAN'ın dünya ile entegrasyonunu sağlıyor.

Bu kapsamda örgütün 1976'da imzaladığı ASEAN Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Güneydoğu Asya'da sağlanan barış ortamının kapsamını genişletmeyi planlıyor. Türkiye'nin 2010'da imzaladığı anlaşmaya halihazırda imza atan 36 ülke bulunuyor.

Örgüt bünyesinde 1994'te kurulan ve 36 üyeye sahip ASEAN Bölgesel Forumu, (ARF) uluslararası güvenlikte dayanışma ve iş birliği ilkelerini esas alıyor.

Asya Finansal Krizi'nin ardından ASEAN'ın 1997'de Çin, Japonya ve Güney Kore ile bir araya gelerek kurduğu ASEAN+3 oluşumu da krizden etkilenen ülkelerin birlikte hareket ederek ekonomilerini düzeltmesi alanında etkili oldu.

ASEAN, 2015'te başlattığı ve 2024'e kadar sürecek Diyalog Koordinatörlüğü kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu 15 ülkeyle de diyalog ortaklığını sürdürüyor.