GRAFİKLİ - Endonezya ve Malezya'daki orman yangınlarından 40 milyon kişi etkilendi

1990'lı yıllardan bu yana Endonezya ve Malezya'da her yıl çıkan orman yangınlarına en çok, ormanlık bölgeleri ekilir hale getirip tarım faaliyeti yapmak isteyen çiftçilerin sebep olduğu belirtiliyor.

Malezya hükümeti son iki haftadır "bulut tohumlama" adı verilen yapay yağmur tekniğiyle duman bulutlarının etkisini azaltmaya çalışırken Endonezya makamları ise orman yangınlarını söndürmek için 30 bin personelini seferber etti.

Duman bulutu ve hava kirliliği, iki ülkede günlük hayatı olumsuz etkilerken ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Rüzgarın etkisiyle Endonezya'dan Malezya'nın güney ve orta kesimlerine yayılan duman bulutlarının yol açtığı hava kirliliği gündemi meşgul ediyor.

KUALA LUMPUR / CAKARTA (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ / MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyi ile Malezya'nın güney bölgelerinde bir aydan fazladır etkisini gösteren orman yangınları, Güneydoğu Asya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor.

Her iki ülkede toplam 5 bin 86 yangın noktası tespit edilirken şimdiye kadar 328 bin 724 hektarlık ormanın yandığı açıklandı.

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının yanı sıra Malezya'nın Sarawak eyaleti güneylerinde bazı bölgelerde devam eden orman yangınları, Güneydoğu Asya genelinde etkisini gösteriyor.

Çiftçilerin yanı sıra Sumatra ve Kalimantan'da faaliyet gösteren Malezya ve Singapur merkezli palm yağı firmalarının üretimi artırma hedefleri, bölgedeki orman yangınlarının bir diğer sebebi olarak biliniyor.

Palm yağı ticaretinin artması üzerine Endonezyalı ve Malezyalı çiftçilerin bu alana yönelme isteği, orman yangınlarının şiddetini son 20 yılda gittikçe artırdı.

Çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakma amacıyla yaktığı ufak ateşler, mayıs ve eylül arasında yaşanan kurak mevsimin de etkisiyle hızlıca yayılabiliyor.

Sumatra Adası'na bağlı Riau eyaletinde hava kirliliği indeksi 226, Jambi'de 154, Güney Sumatra'da 302 olarak kaydedildi.

Kalimantan'da ise Batı Kalimantan eyaletinin hava kirliliği indeksi 177 olarak kaydedilirken hava kirliliğinin sağlığı en çok etkilediği Orta Kalimantan'da bu rakam 344 olarak belirlendi.

Malezya'da hava kirliliğinden en çok Borneo Adası'nda yer alan Sarawak eyaleti etkilendi. Duman bulutlarının gökyüzünü en çok kapladığı eyalete bağlı Sri Aman kentinde hava kirliliği indeksi 417'ye çıktı.

Eyalete bağlı Kucing, Sarikei ve Samarahan kentlerinde de hava kirliliği indeksi 200'ün üzerinde seyrediyor.

Malezya'nın merkez eyaletlerinden başkent Kuala Lumpur'un yakınlarındaki Selangor da hava kirliliğinin olumsuz etkilediği eyaletler arasında. Eyalete bağlı birçok şehirde hava kirliliği indeksi 150'nin üstünde.

Başkent Kuala Lumpur'da hava kirliliği indeksi 160, idari başkent Putrajaya'da ise 133 olarak ölçüldü.

- Hava kirliliği nedeniyle 40 milyon kişinin sağlığı tehlikede

Orman yangınları Malezya ve Endonezya'da günlük hayatı olumsuz etkilerken Güneydoğu Asya genelinde de sağlık riski taşımayı sürdürüyor.