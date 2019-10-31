GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin kasım ayında 14 ildeki 34 davada bin 458 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Kasım ayında 14 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 34 dava görülecek. Bu davalarda bin 458 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 27 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 814, FETÖ'ye yönelik "Silahlı terör örgütüne üye olmak" davalarında da 644 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya 1 Kasım'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.