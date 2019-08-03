GRAFİKLİ - Hafter, Libya'da aylardır devam eden çatışmalarda hedefine ulaşamadı

Trablus'a aylardır giremeyen Hafter güçlerinin, başarısızlıklarına rağmen Trablus ile Misrata arasındaki bağlantı yolunu kesmek için başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune bölgesinde Karabulli cephesini tekrar açması bekleniyor.

Hafter güçleri, 4 Nisan'dan bu yana Trablus'u ele geçirmek için 5 ana cepheden saldırı düzenliyor. UMH güçleri ise Hafter'in saldırılarını geri püskürtmekle beraber saldırı cephelerinin arkasından Hafter'in tedarik hatlarını kesmek için iki cephe açmaya çalışıyor.

Hafter güçleri, Trablus'un yakın zamanda ele geçeceğine ilişkin açıklamalar yapsa da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri güçlerin savunma hattını kıramadı. UMH güçleri Hafter'in harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentinin yanı sıra bazı stratejik noktaları da kontrol etmeyi başardı.

TRABLUS (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının üzerinden dört ay geçmesine rağmen kent merkezine girme hedefine ulaşamadı.

Taraflar arasında çatışmaların devam ettiği 7 cephedeki son durum ise şöyle:

1- Eski Trablus Havalimanı: Hafter güçlerinin, karargah ve saldırılarda merkez noktalardan biri olarak kullandığı eski Trablus Havalimanı (2014'ten beri hizmet dışı) cephesinden başkentin merkezine doğru birkaç kez ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda çıkan çatışmada Hafter'e bağlı güçlerin En-Nakliyye Askeri Kampı'nı birkaç saat ele geçirmesinin ardından UMH'ye bağlı güçler kampın kontrolünü yeniden sağladı.

UMH güçleri, hem stratejik önemine binaen hem de Hafter'in hava saldırılarını engellemek amacıyla havalimanının kontrolünü yeniden sağlamak için çaba sarf etse de iki taraf arasındaki çatışmalar devam ediyor.

2- Halletul Fercan- Salahaddin: Ana çatışma cephelerinden Halletul Fercan'da en büyüğü ve önemlisi Yermuk olmak üzere çok sayıda askeri karargah bulunuyor. Yermuk Karargahı’nın surları, Hafter güçlerinin başkent Trablus’a doğru saldırılarının kırıldığı şiddetli çatışmalara tanık oldu.