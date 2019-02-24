GRAFİKLİ - İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Konseyin açılış oturumundaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap edecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca Cenevre'de devam eden BM Silahsızlanma Konferansı'nda da konuşma yapması bekleniyor.

Oturumun ilk üç gününde 2 devlet başkanı, 2 başbakan ve 70'e yakın bakan ve bakan yardımcısı konuşma yapacak. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve Fiji Başbakanı Frank Bainimarama konuşmacılar arasında bulunuyor.

Son yılların en üst düzey katılımına sahne olması beklenen Konseyin 40. oturumunda dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konuları masaya yatırılacak.

Konseyde, dünyanın gündemindeki ülke Venezuela'yı Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat temsil edecek.

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40'ıncı oturumun açılışını yapacak BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Coly Seck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konseyin dünyadaki tüm önemli insan hakları konularını ele almasını bekliyoruz. Başta terörizm, çocuk ticareti, sosyal ve ekonomik haklar ve diğer insan hakları konularını müzakere etmek zorundayız." dedi.

Seck, hükümet ve devlet başkanları ile devlet bakanlarının yanı sıra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed gibi önemli uluslararası kuruluşların başkan veya yetkililerinin Konseye katılımının insan hakları sorunlarının çözümünü kolaylaştıracağına dikkati çekti.

En büyük insani dramlarının yaşandığı Suriye, Yemen ve Myanmar gibi ülkelerdeki krizlere de değinen Seck, şöyle konuştu:

"Bu ülkelere ilişkin özel oturum yapılıp yapılmayacağını henüz bilmiyoruz çünkü özel oturumların düzenlenmesi üye ülkelere bağlı. Bu konuda girişimde bulunmaları gerekiyor ama şundan eminiz ki dünyadaki önemli hiçbir insan hakları konusunu unutmayacağız çünkü Konsey yeryüzündeki tüm önemli insan hakları sorunlarını ele almalı. "