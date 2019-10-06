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GRAFİKLİ- İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul, kültür sanat alanında çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının, sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor - 16. İstanbul Bienali sanatseverleri şehrin çeşitli mekanlarında hafta boyu ağırlarken, Fazıl Say, Fatih Erkoç, bariton saksafoncu Gary Smulyan, Linet ve Rubato müzikseverlerle buluşacak - Engelsiz Filmler Festivali, 7-9 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor.

Üsküdar Belediyesi 2019-2020 kültür sanat sezonunu, 7 Ekim'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Fatih Erkoç konseriyle açacak.

Besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında "Aydınlık Sabahın Sesi" konseriyle 7 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anılacak.

Son dönem cazının en önde gelen bariton saksafoncularından biri olarak gösterilen 6 Grammy ödüllü Gary Smulyan ile Lenny Johnson Anma Ödülü’ne layık görülen caz saksafoncusu Ralph Moore, "Garanti BBVA Konserleri" kapsamında aynı gün Nardis Caz Kulübü'nde sahneye çıkacak.

Kültürel hayata eşit katılıma olanak sağlamak amacıyla yedincisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 7-9 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda düzenlenecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk edecek. Sanatçı, 9 Ekim'de İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Türk pop müziğin sevilen seslerinden Mirkelam, 11 Ekim'de Moda Kayıkhane Sahnesi'nde konser verirken, Beykoz Belediyesi'nin 2019-2020 kültür sanat sezonu da 11 Ekim'de Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde başlayacak. Bu kapsamda usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahne alacağı "Şifa Niyetine" oyununun gösterimi yapılacak ve "Türk Valsleri" konserinde şef-solist Cihat Aşkın ile solist Dilek Türkan sahne alacak.

Şarkıcı Linet ve Rubato 13 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi'nde performans sergileyecek.

- Tiyatro

Usta oyuncu Şener Şen'in hem yönettiği hem de oynadığı, 15-16 Haziran 1970 işçi olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan "Zengin Mutfağı" 7 Ekim'de Ateşehir DasDas Sahne'de izlenebilecek.

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrollerini paylaştığı "Vee Perde" oyunu 8 Ekim'de Bostancı Gösteri ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden olan Mahşer-i Cümbüş, 9 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı "Don Kişot’um Ben", 10 Ekim'de UNIQ Hall’de gösterilirken, Amy Winehouse'un kısa ama çarpıcı hayatını sahneye taşıyan "Bana Amy De" oyunu, 11 Ekim'de Grand Pera Alternatif Sahne'de izlenebilecek.

Henrik İbsen'in yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği ve Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Tiyatro Pangar'ın yeni oyunu "Hedda Gabler" 11 Ekim'de Zorlu PSM'de perdelerini açacak.

Yeşilçam oyuncusu Ediz Hun'un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacağı, Agatha Christie'nin ölümsüz eseri "On Küçük Zenci", 11, 12 ve 13 Ekim'de Kadıköy Tiyatro Ak'la Kara'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- Söyleşi, paneller ve fuarlar

Yazar Ahmet Ümit, 8 Ekim'de Yapı Kredi Kültür Merkezi Loca’da yapılacak olan söyleşide, okurlarıyla bir araya gelerek yeni kitabından, polisiye türünden ve polisiye yazarı olmaktan söz edecek.

İstanbul Tasarım Bienali’nin kamusal programı kapsamında düzenlenmeye başlayan VitrA ile Tasarım Sohbeti konuşma serisi, 8 Ekim’de ünlü mimar Hashim Sarkis’i ağırlayacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği "Arka Oda Toplantıları"nda, Dr. Semih Çelik'in "İstanbul'da Unutulmuş Bir Müze: Galatasaray Mekteb-i Tıbbiyesi Doğa Tarihi Müzesi" başlığıyla yapacağı konuşma, 10 Ekim'de izlenebilecek.

- Minik sanatseverler için

Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Iz, Bız, Cız" oyunu 12 Ekim'de, Osman Alınca'nın yönettiği "Korkusuz Salyangoz" oyunu 13 Ekim'de Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Merkezi'nde sahnelecek.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi "Hapşuu" ise 12 Ekim'de Profilo Kültür Merkezi'nde minik hayranlarıyla buluşacak.

Devlet Tiyatrolarının çocuk oyunu "Keloğlan Keleşoğlan" 11, 12 ve 13 Ekim'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

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İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

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