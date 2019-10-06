GRAFİKLİ- İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor.

Üsküdar Belediyesi 2019-2020 kültür sanat sezonunu, 7 Ekim'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Fatih Erkoç konseriyle açacak.

Besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında "Aydınlık Sabahın Sesi" konseriyle 7 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anılacak.

Son dönem cazının en önde gelen bariton saksafoncularından biri olarak gösterilen 6 Grammy ödüllü Gary Smulyan ile Lenny Johnson Anma Ödülü’ne layık görülen caz saksafoncusu Ralph Moore, "Garanti BBVA Konserleri" kapsamında aynı gün Nardis Caz Kulübü'nde sahneye çıkacak.