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GRAFİKLİ - Libya'da iki haftadır devam eden çatışmalarda son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan Hafter güçleri, geride kalan 2 haftada tüm cephelerde gerilerken UMH'ye bağlı birlikler karşı saldırıya geçiyor - Ayn Zara, Halletul Fercan, Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi, El-Matar el-Kadim, Es-Sevani ve El-Aziziye bölgelerinde UMH güçleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar devam ediyor - Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, gelecek günlerde UMH birliklerine karşı 8'inci cephenin açılacağını belirtti

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesinden yaklaşık 2 hafta sonra Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler tüm cephelerde karşı saldırıya geçmeyi başardı.

Trablus'un Ayn Zara, Halletul Fercan, Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi, El-Matar el-Kadim (Eski Trablus Havalimanı), Es-Sevani ve El-Aziziye bölgelerinde UMH güçleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar devam ediyor.

Tüm cephelerde gerileyen Hafter güçleri, Ebu Selim eş-Şabi Mahallesi ya da başkentin ortasına yakın ikinci çevre yoluna da ulaşamadı.

Hafter güçleri, saldırının ilk günlerindeki hızından uzaklaşırken Trablus'un ortalarında yer alan UMH Başkanlık Konseyi, Ebu Sitte Deniz Üssü, Merkez Bankası, bakanlıklar, ulusal petrol kurumları ve cumhurbaşkanlığına ait konaklama sarayları gibi önemli kurumların bulunduğu bölgelere doğru daha fazla ilerlemekten de aciz görünüyor.

Taraflar arasında çatışmaların devam ettiği 7 cephedeki son durum şöyle:

1- Ayn Zara cephesi: Hafter güçleri ile UMH birlikleri, başkentin eteklerine en yakın konumda bulunan Ayn Zara bölgesinde kontrolü ele alma mücadelesi veriyor. Büyük nüfusa sahip geniş bir bölge olan Ayn Zara aynı zamanda Hafter güçlerinin büyük baskı yaptığı cephelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

UMH birlikleri, Hafter güçlerini Trablus'un merkezindeki kritik bölgelerden uzaklaştırabildi. Ayn Zara, Hafter güçlerinin yıkılışının başlangıcının da bir tanığı olarak görülebilir. Özellikle Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata'dan gelen takviye güçlerinin, Trablus etrafındaki çatışma alanlarına ulaşmasının ardından Hafter güçleri hezimete uğradı.

2- Ayn Zara'ya bağlı Halletul Fercan: Bölgede büyük çatışmalar yaşanıyor. Trablus'un güneyindeki Ayn Zara beldesindeki bölgenin en büyük askeri karargahı olan Yermuk kampında kontrolün el değiştirmesinin ardından UMH'ye bağlı birlikler bölgede kontrolü tamamen ele geçirdi ve Hafter güçleri güneye doğru çekilmek zorunda kaldı.

Ancak Hafter güçleri yeniden saldırıya geçerek Nebke karargahında kontrolü sağladı. Stratejik Yermuk kampı yakınındaki çatışmalar sürüyor. Burası orta cephedeki en sıcak çatışma alanı sayılıyor.

3. El-Matar el-Kadim: Eski Uluslararası Trablus Havalimanı'nın bulunduğu cephede önemli bir kırılma yaşayan Hafter'e bağlı güçler, sadece Kasr bin Gaşir bölgesine bakan doğu tarafında küçük bir kısmı kontrol altında tutuyor. Burada küçük bir kuvvet bulunuyor ancak operasyonların seyri üzerinde herhangi bir etkisi yok.

UMH'ye bağlı güçler ise eski havalimanından Aziziye kentine doğru yaklaşık 20 kilometre kadar ilerledi. UMH güçleri, Halletul Fercan, Kasr bin Gaşir, eski havalimanı ve Ayn Zara'daki bazı bölgelerde ilerleyen Hafter güçlerinin arka üssü konumundaki Suk el-Hamis bölgesi üzerinde de baskı kurdu.

4- Kasr bin Gaşir: Ayn Zara'nın güneyinde yer alan bölgede UMH birlikleri, Hafter güçlerinin eski havalimanına saldırısını engellemek, Vadi er-Rabi cephesine kenetlenmek ve Ayn Zara'da ilerleyen Hafter güçlerinin yolunu kesmek için karşı saldırı düzenlemeye çalışıyor.

5- Vadi er-Rabi: Ayn Zara ile Kasr bin Gaşir arasında yer alan bu cephede ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ancak Ayn Zara'ya kıyasla nüfus yoğunluğu az olan Vadi er-Rabbi'de son günlerde UMH güçlerinin ilerlemesine tanık olunuyor.

6- Es-Sevani ve Ez-Zehra: En sıcak cephelerden olan bu iki bölge, çatışma çemberinin güneybatı tarafında askeri açıdan hassas bir noktada yer alıyor. Doğu tarafında eski havalimanı, kuzeyinde ise Trablus'un batısına düşen Cenzur bölgesi yer alıyor.

Hafter güçleri, Es-Sevani ve Ez-Zehra bölgesini kontrolü altında tutuyor ancak UMH birlikleriyle mücadele içinde bulunuyor. UMH birlikleri, bu bölgelerdeki çatışmalarda Hafter güçlerine bağlı bir taburun ve başka bir grubun esir alındığını söylüyor. Cephede vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar devam ediyor.

7- El-Aziziye: Hafter güçleri Trablus'a saldırı başlattıktan bir süre sonra Aziziye bölgesinde kontrolü ele geçirmişti. Hafter güçleri burayı başkent Trablus'un güney banliyölerine saldırı için bir koridor olarak belirlemişti.

Ancak Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçleri, başlattığı karşı saldırının ardından Aziziye bölgesinde yer alan 4. Tugay'ın karargahını ele geçirdi. Cephede halen sıcak çatışmalar devam ediyor.

- 8. cephe hazırlığı

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, gelecek günlerde UMH birliklerine karşı sekizinci cephenin açılacağını belirtti. Kimileri bundan kastın, Sirte cephesi olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Hafter'in ilk darbesini aldığı Zaviye kenti sınırındaki sahil cephesi ya da Trablus'un doğusundaki Kastelverde (Karabolulu) üzerinden Misrata'dan gelen destekleri kesmek üzere bir cephe açılması da ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, Trablus çevresindeki çatışmalarda şimdiye kadar en az 174 kişinin öldüğü, 756 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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