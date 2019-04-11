GRAFİKLİ - Libya'daki Hafter güçlerinin askeri varlığı ve kabiliyeti

TRABLUS (AA) - CİHAD NASR - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dört yıldır başkent Trablus başta olmak üzere ülkenin tamamında kontrolü sağlama amacı güdüyor. Trablus'u ele geçirmek için bir hafta önce saldırı başlatan Hafter güçlerinin, başarı ihtimali ve askeri kabiliyeti merak konusu.

Ülkenin batısında vurucu güce sahip Misrata Tugayları başta olmak üzere Hafter'e karşı mücadele eden birçok büyük silahlı gücün etkili olduğu biliniyor. Söz konusu gruplar arasında Zintan Tugayları ile Trablus Devrimci Güçleri, Nevasi Güçleri, Caydırıcı Güç ve Ebu Selim Güçlerini çatısı altında toplayan Trablus Tugaylarını saymak mümkün.

Misratalılardan sonra batıdaki en güçlü grup olarak bilinen Zintan Tugaylarının bir kısmı Hafter'i desteklerken, Batı Bölgesi Komutanlığı olarak isimlendirilen Usame el-Cuveyli komutasındaki diğer kısmı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yanlısı bir çizgi izliyor.

Söz konusu silahlı gruplar Hafter'in ülkenin batısına ve dolayısıyla başkente hakim olarak kendisini tüm Libya'nın lideri ilan etmesine engel oldu.