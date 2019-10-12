GRAFİKLİ - PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı

Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.

PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

Terör örgütünün acımasız katliamlarının en masum mağdurları ise hep bebekler ve çocuklar oldu.

Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen eli kanlı örgüt, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan, bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı çok sayıda kişiyi katleden terör örgütünün katliamları hafızalardan silinmeyecek iz bıraktı.

Muhammed'in hayatını kaybettiği saldırıda, "Hale" ve "Yasmin" isimli iki ablası da ağır yaralandı.

Derince köyünde 3 yaşındaki Serkan Erdem'in terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösteren bedeni kurşunlanmış fotoğrafı hafızalarda derin bir iz bırakırken, bu vesikaya 9 aylık Muhammed'in fotoğrafı da eklendi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar şehit oldu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da şehit oldu.

Teröristlerin aynı gün katlettiği bir bebek ve 4 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verilirken, Türkiye bu masum çocukları kalbine gömdü.

- PKK'nın Kulp'taki hain tuzağında şehit olanlardan 2'si çocuktu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişi arasında 17 yaşındaki Mehmet Bozyel ve 15 yaşındaki Ömer Yıldız da vardı.

Saldırının hayattan kopardığı 15 yaşındaki Ömer ve ağabeyi 22 yaşındaki Abit, 7 yıl önce annelerini, 5 yıl önce de babalarını kaybetti.

Birbirlerine sarılıp, yaşam mücadelesi veren 13 yetim ve öksüz kardeşten 2'si terörün kurbanı oldu. Polis olmak isteyen Ömer, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışıyordu.