GRAFİKLİ - Soykırım inkarcısına Nobel verilmesi Srebrenitsa'nın acılarını tazeledi

SARAYBOSNA (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde 1995 yılında işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın acısını bir kez daha yaşattı.

Bosna Hersek ve Kosova'daki savaşlarda dönemin Sırp lideri Slobodan Milosevic'in destekçilerinden olan Handke, aynı zamanda Bosna Savaşı'nda Boşnakların kendi kendilerini bombaladığını ve suçu Sırplara attığını söyleyecek kadar ileri giden bir isim olarak biliniyor.

Uluslararası mahkemeler tarafından da "soykırım" olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Handke'nin Nobel alması, özellikle Boşnakların büyük tepkisini çekti.

Stockholm'de dün gece yapılan ödül törenine kadar İsveç Kraliyet Akademisine kararından geri dönmesi çağrısında bulunan ve bunun için protestolar düzenleyen kurban yakınları, bu amaçlarına ulaşamasalar da vicdan sahiplerinin kendilerini bu yolda desteklemelerini başardı.

Avrupa'nın orta yerinde 25 yıl önce işlenen soykırıma göz yuman Batılı ülkeler, bugün de soykırımı inkar eden bir ismin Nobel'le ödüllendirilmesine sessiz kaldı.