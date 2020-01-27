GRAFİKLİ- "Tiyatroya adanan ömür: Engin Cezzar"

Kolejde okuduğu sırada iyi bir tiyatro eğitimi aldığını ve birçok oyun sergilediğini bir söyleşisinde aktaran sanatçı, tiyatro sevdasına ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Tiyatronun gerçek heyecanını, kolejdeki sahnenin tahtaları üzerinde hissettim ve zehirlendim. Bir daha da tiyatro kanımdan çıkmadı." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - "Hayatımın en büyük dönüm noktası" dediği "Hamlet" rolünü henüz 23 yaşındayken canlandıran yönetmen ve oyuncu Engin Cezzar, vefatının üçüncü yılında anılıyor.

James Baldwin'in "Giovanni'nin Odası" oyununda da başrol oynayan Cezzar, 1958'de ise Broadway'deki Piscator Tiyatro Atölyesi'nde Franz Kafka'nın "Mezar Bekçisi" adlı yapıtında başrolde yer aldı.

- 23 yaşındayken, bir sezonda 200 kez Hamlet oynadı

Tatil için geldiği Türkiye'de, Muhsin Ertuğrul'dan "Hamlet" oyununda başrol teklifi alan Cezzar, ABD'de farklı bir toplulukla kontratı bulunmasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti ve İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmaya başladı.

Sanatçı, "Hayatımın en büyük dönüm noktası" dediği hamlet rolünü 23 yaşındayken canlandırarak dünyanın en genç Hamlet'i oldu. Oyun, bir sezonda art arda 200'e yakın temsilde izleyiciyle buluşarak dikkatleri çekti. Engin Cezzar bu rolüyle aynı zamanda tiyatro dünyasında bir anda tüm ilgiyi üzerine çekti.

"Hamlet" rolünün gördüğü ilgiye ilişkin yaptığı bir açıklamada, Cezzar, "Zamanlama doğruydu. Doğru yaşta, doğru fizikte ve doğru yürekte bir oyuncuydum. Yani fiziğim, yaşım ve iç dünyam Hamlet'e çok yakındı. Bu büyük bir şanstı. Böyle olmasaydı bu rol bana teklif edilmezdi." ifadelerini kullanmıştı.