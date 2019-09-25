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GRAFİKLİ - Türkiye 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de önerdiği güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alanı işaret ediyor - İlk etapta Türkiye sınırından 30 kilometre derinlik ve 480 kilometre uzunluğundaki hatta oluşturulması öngörülen bölge, 10 büyük yerleşimi kapsıyor - Güvenli bölgenin, M4 kara yolunu da içine almasıyla sivil yerleşimlerin terör örgütü YPG/PKK tehdidinden uzak tutulması hedefleniyor

EKİP - Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

- M4'ü içine almasıyla sivillerin güvenliği sağlanacak

Güvenli bölgenin sınırını, Suriye'nin doğusunu batısına bağlayan M4 kara yolu oluşturuyor.

M4'ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla, YPG/PKK'nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

YPG/PKK, halihazırda söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

- İlk etapta 1-2, sonrasında 3 milyon Suriyeli yerleşebilecek

Erdoğan, BM'deki konuşmasında hedefin ilk etapta kurulacak bu alana 1-2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin derinliğinin Rakka-Deyrizor hattına indirildiği takdirde ise Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona kadar çıkabileceğini ifade etti.

Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, 5 milyon 642 bin sivil, mülteci konumuna düştü. Bunlardan 3 milyon 660 binden fazlası Türkiye'de barınıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini, Türkiye sınırının ise dörtte üçünü işgal ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
güvenli bölge Suriye

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