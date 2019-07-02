GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya haziranda da ağır darbe vurdu.

- Bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Haziran 2019'da yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 126 terörist etkisiz hale getirildi.