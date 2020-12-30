Gran nedir? Normal değeri nasıl olmalıdır?

Granülosit kelimesinin diğer adı Beyaz Küre’dir. Bu değer yalnızca kan tahlilinde ve ilik testi yapıldığında tespit edilebilen bir değerdir. Kan testi yapıldığı zaman karşımıza çıkan gran kelimesi nasıl yorumlanır, vücudumuz için önemi nedir gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

HGB Kan Değeri Nedir?

HGB kan değeri nedir sorusuna cevap vermeden evvel HGB kısaltmasının ne olduğuna bakmak gereklidir. HGB yani Hemogram testi Tam Kan Sayımı Tahlili anlamına gelir. Hemogram testi sonuçlarından birisi de Granülosit değeridir. Bu değerin yorumlanması uzmanlar tarafından yapılır. Gran değerlerinin normal olması kişinin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Verilen normal değerler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle alanında uzman olmayan bireylerin yorumlaması doğru bir seçenek değildir.

Hemogram Tahlillerinde Gran Değeri Nasıl Yorumlanır?

Gran kan tahlili alyuvarlarda bulunan hücre tipini farklı bir biçimde boyaması ile bilinir. Bu kan hücresi eğer kontrolsüz bir biçimde çoğalma göstermeye başlarsa ciddi tehlike oluşturur. Bedenin enfeksiyonlara karşı korunmasında ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında oldukça önemli bir yere sahip olan gran hücreleri, normal değerlerde olmadığı takdirde problemler oluşturur. Özellikle kanser gibi ağır hastalıklarda gran değerleri normal değerlerin dışındadır. Farklı boyama özellikleri bulunan granın üç tip hücresi vardır.