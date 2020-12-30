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Gran nedir? Normal değeri nasıl olmalıdır?

30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Gran nedir? Normal değeri nasıl olmalıdır?

Gran kan değeri nedir sorusu kan tahlili yaptıran pek çok kişinin, sıklıkla karşılaştığı sorulardan birisidir. Kısaltılmış ismi gran olan granülosit akyuvarların içinde bulunan bir bölüm hücreye verilen isimdir. Normal değeri bireyin yaşına ve cinsiyetine göre uzmanlar tarafından yorumlanır.

Granülosit kelimesinin diğer adı Beyaz Küre’dir. Bu değer yalnızca kan tahlilinde ve ilik testi yapıldığında tespit edilebilen bir değerdir. Kan testi yapıldığı zaman karşımıza çıkan gran kelimesi nasıl yorumlanır, vücudumuz için önemi nedir gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

HGB Kan Değeri Nedir?

HGB kan değeri nedir sorusuna cevap vermeden evvel HGB kısaltmasının ne olduğuna bakmak gereklidir. HGB yani Hemogram testi Tam Kan Sayımı Tahlili anlamına gelir. Hemogram testi sonuçlarından birisi de Granülosit değeridir. Bu değerin yorumlanması uzmanlar tarafından yapılır. Gran değerlerinin normal olması kişinin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Verilen normal değerler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle alanında uzman olmayan bireylerin yorumlaması doğru bir seçenek değildir.

Hemogram Tahlillerinde Gran Değeri Nasıl Yorumlanır?

Gran kan tahlili alyuvarlarda bulunan hücre tipini farklı bir biçimde boyaması ile bilinir. Bu kan hücresi eğer kontrolsüz bir biçimde çoğalma göstermeye başlarsa ciddi tehlike oluşturur. Bedenin enfeksiyonlara karşı korunmasında ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında oldukça önemli bir yere sahip olan gran hücreleri, normal değerlerde olmadığı takdirde problemler oluşturur. Özellikle kanser gibi ağır hastalıklarda gran değerleri normal değerlerin dışındadır. Farklı boyama özellikleri bulunan granın üç tip hücresi vardır.

Gran Değerinin Temel Görevi Nedir?

Gran kan tahlili sonucuna göre uzmanlar bireylerin vücudunun bağışıklık durumunu tespit edebilir. Bilindiği üzere beden yararlı bakterilerin yanı sıra zararlı bakterileri de taşır. Ancak bu zararlı bakteriler ile bedenin mücadele etmesi ve güçlü kalması, bedenin savunma mekanizması ile doğrudan ilgilidir. Kan tahlili sonuçlarına göre gran değeri normalin dışında ise beden hastalıklara karşı oldukça savunmasızdır. Gran değerinin yüksek olması farklı semptomlara sebep olacağı gibi düşük olması da farklı belirtiler gösterir.

Gran Yüksekliği Neden Olur?

Kronik miyeloid lösemi veya diğer adı ile kronik miyelositik lösemi ismi ile adlandırılan Kronik Granülosit Lösemi hastalığı kemik iliğinin içerisinde bulunan beyaz kan hücrelerinin kontrolsüzce çoğalması anlamına gelir. Bu çoğalma bedenin kontrolünde gerçekleşmediği için ciddi sonuçlar doğurur. Kronik Granülosit Lösemi yani KGL, gran kan tahlili sonucunda ortaya çıkar. KGL değerinin yüksek çıkma ihtimali olan bireyler şunlardır;

  • Lösemi hastaları,
  • 50 yaş üzerinde bireyler,
  • Radyasyona çok sık maruz kalmış bireyler,
  • Nükleer radyasyona maruz kalmış bireyler,
  • Kalp krizi,
  • Böbrek yetmezliği,
  • Düzenli sigara kullananlar
    Bu kişilerin düzenli olarak kan tahlili yaptırarak gran değerini ölçtürmeleri sağlık açısından isabetli bir karar olacaktır. Bununla birlikte gran değeri yüksek çıkan bireylerde bu yüksekliğe neyin sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenir.

Gran Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

Gran kan değeri yüksekliği semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bireylerin bazıları gribal enfeksiyon benzeri bir belirti göstererek hafif yorgunluk gibi bir durum yaşarken bazıları daha ağır atlatabilir. Gran değeri yüksek olanların bazılarında nefes darlığı gibi problemler yaşanabilir. Ayrıca talasemi, hızlı kilo verme ve özellikle geceleri terleme gibi problemlerle karşılaşabilirler. Gran yüksekliğinde bazen karnın sol üst tarafında büyüyen dalak nedeni ile şişkinlik oluşabilir. Bu semptomların görülmeye başladığı dönemden yaklaşık 5 sene sonra Gran kan değeri yüksekliği daha ciddi boyutlara yükselir. Bu durum blast transformasyonu olarak uzmanlar tarafından adlandırılır.

Gran Kan Değeri Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle uzman kontrolünde tüm tetkikler yapılır. Daha sonra uzman doktor onay verirse hastaya kemoterapi tedavisi uygulanır. Kemoterapi tedavisi ayakta uygulanır ve tedavide hastaya ilaç enjeksiyon aracılığı ile verilir. Tedavide uygulanacak ilacın dozu ve miktarı bireyin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre hekim tarafından belirlenir. Tedavi sonrasında hücrelerin normal değere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Eğer kemik iliğinde normal miktarlarda kan hücreleri üretilmeye başlandı ise ilaç tedavisi hekim onayı ile bırakılır. Gran kan tahlili tedavinin devam ettiği süre içerisinde sıklıkla yapılır. Ayrıca hasta iyileştikten sonra da düzenli olarak tahlil verir. Bu sayede gran değerlerinde herhangi bir anormal durum olup olmadığı kontrol edilir.

Gran Düşüklüğü Nedir?

Gran kan tahlili sonucunda gran değerinin düşük çıkması da mümkündür. Bu durum tıp dilinde nötrofil düşüklüğü olarak adlandırılır. Gran değerinin düşüklüğünde pek çok durum etkili olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanır;

  • Epilepsi hastalığı
  • Alkol bağımlılığı
  • Kanser ilacı kullanımı
  • Vücutta bazı vitamin ve minerallerin eksik olması
  • Hepatit A, B ve C
  • Bakır ve Folat Eksikliği
  • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan genetik problemler

  • Gran Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

    HGB kan değeri nasıl düşürülür? Bu soru sorulduğu zaman en önemli değerlerden birisi olan granülosit değerinin düşürülmesi için doktorun verdiği önerilere uymak gereklidir. Gran düşüklüğü bireylerde gözle görülür belirtilere sebep olur. Bu belirtiler şu şekilde sıralanır;

  • Ağız bölgesinde sıklıkla aft benzeri yaraların olması,
  • Diş etinde şişkinlik,
  • Ciltte meydana gelen problemler,
  • Sürekli ve anormal şekilde terleme,
  • Kronikleşmiş hale gelen yorgunluk,
  • Karın ve boğazda meydana gelen sebepsiz ağrılar,
  • Vücutta enfeksiyon nedeniyle oluşan ateş


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