MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John neden öldü? Olivia Newton-John kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John neden öldü? Olivia Newton-John kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti?

09.08.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John ile ilgili acı haberi eşi John Easterling duyurdu. Grease filmi ile bir döneme damga vuran Avustralyalı şarkıcının ölümü sebebiyle birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. John Trovolta duygusal bir mesaj yayımladı. Peki Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John neden öldü? Olivia Newton-John kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John neden öldü? Olivia Newton-John kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Olivia Newton-John hayatını kaybetti. John Easterling, dün yaptığı açıklamada eşinin Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında yaşamını yitirdiğini belirtti. Ünlü oyuncu John Trovolta vefat haberinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Peki Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John neden öldü? Olivia Newton-John kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? Ünlü yıldıza ilişkin merak edilenler haberimizde...

6

OLİVİA NEWTON-JOHN NEDEN ÖLDÜ?

Olivia Newton-John göğüs kanserine yenik düştü.

Ünlü sanatçının eşi John Easterling yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Dame Olivia Newton-John, bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında huzur içinde vefat etti. Herkesin zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Easterling açıklamayı eşinin Instagram hesabından yayınladı ve “Olivia, 30 yılı aşkın süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak umudun simgesi olmuştu”

OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948’de İngiltere’de doğdu.

ilk single’ını 1966'da İngiltere'de kaydettikten sonra I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Please Mr.Please gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Olivia Newton-John, 1974 yılında Eurovision'da Long Live Love adlı şarkıyla İngiltere'yi temsil etmiştir. Ünlü şarkıcı yarışmadan dördüncülükle ayrılmıştır.

1978’in en çok hasılat yapan filmi olan Grease’te oynayan Newton-John sonrasında Totally Hot albümünü çıkardı.

Olivia Newton-John büyük bütçeli filmlerde de oynamıştır.

Olivia Newton-John kariyeri boyunca dört Grammy Ödülü kazanmıştır.

Ünlü ismin albümünün 100 milyondan fazla sattığı bilinmektedir.

OLİVİA NEWTON-JOHN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Olivia Newton-John 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcıya 'Fahri Büyükelçisi' unvanı verildiÜnlü şarkıcıya 'Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
Tatile çıkacağını cesur bikinisini giyip duyurduTatile çıkacağını cesur bikinisini giyip duyurdu
Anahtar Kelimeler:
grease
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.