Green Card başvuru ekranı: Green Card nedir? Green Card başvuru işlemleri başladı!

Green Card başvuruları konusunda yazılı açıklama yayımlandı. Heyecanla beklenilen Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Yapılan başvurunun takibi yine resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi tarihlerini de açıkladı. Green Card başvuruları 5 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmeleri gerekiyor.

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Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğreneceklerdir.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi’ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

