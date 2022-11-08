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Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

08.11.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama fırsatı için yapılan Green Card başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle gözler, Green Card sonuçlarına çevrildi. Peki Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Green Card başvurularının sona ermesiyle, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Green Card başvuruları 5 Ekim itibarıyla başlamıştı. Peki Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuruları 5 Kasım'da başlamıştı.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Başvurular 8 Kasım (bugün) saat 20.00 itibarıyla sona erdi.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Başvuru yapanların gözleri, Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.

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