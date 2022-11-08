Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Green Card başvurularının sona ermesiyle, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Green Card başvuruları 5 Ekim itibarıyla başlamıştı. Peki Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Green Card başvuruları 5 Kasım'da başlamıştı.
Başvurular 8 Kasım (bugün) saat 20.00 itibarıyla sona erdi.
Başvuru yapanların gözleri, Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi.
Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.