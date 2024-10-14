Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları, başvuru ücreti ve başvuru tarihleri

Farklı bir ülkede ikamet hakkı kazanmak için birden fazla yol bulunur. Örnek olarak bir kişi anne ya da babasının farklı ülkelerin vatandaşları olması nedeni ile ya da doğdukları ülkenin vatandaşlık yasaları gereği doğum yolu ile başka bir ülkede vatandaşlık ya da çifte vatandaşlık hakkı kazanabilir. Ayrıca Green Kart adı verilen belge de bu yollardan biridir.

Green Card ya da Türkçe karşılığı ile Yeşil Kart, Daimi İkametgâh Kartı’dır. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası gereğince ABD’de kalıcı olarak ikamet ve de çalışma hakkı sağlayan, ayrıca bu hakkın verilmiş olduğuna dair kanıt olması adına verilen bir belge türüdür.

Bu karta sahip olan kişiler, kartın verdiği çeşitli imkanlardan yararlanabilirler. Yasal Daimi İkamet Sahibi de olan kart sahipleri, ayrıca bu kartı taşımakla yükümlüdür. Daha önce kartlarda parmak izi de bulunurdu ancak 2020 yılından itibaren bu uygulama kaldırılmıştır.

Green Card ne işe yarar?

Green Card, kişilere birçok yarar sağlar. Kişiler, bu kart ile çeşitli işlemler yapabilirler ve çeşitli haklar kazanabilirler. Bu imkanlardan ve izinlerden bazıları şunlardır:

Amerika’ya göç etmeye imkan verir.

Amerika’da istediği kadar yaşamasına izin verir.

Amerika’da çalışma imkanı kazanır.

Yeşil Kart sahibi olan kişiler, kartı aldıktan kısa bir süre sonra Amerika’ya temelli olarak yaşamak üzere gidebilir.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Kişiler Green Card sahibi olmak için çeşitli şartları yerine getirmek durumundadır. Bunun için öncelikli olarak Green Card başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekir. Başvuru işlemlerinden biri de Green Card başvuru tarihlerini takip etmektir. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapılmalıdır.

Her yıl ekim ve kasım aylarında yapılabilen başvurular, ABM Dış İşleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu’na ait resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilir. Sisteme yalnızca bir kez giriş yapma hakkı bulunur. Burada yer alan form eksiksiz doldurulmalıdır çünkü daha sonra düzeltme için yeniden giriş mümkün olmaz. Formda sorulan, zorunlu ve gerekli sorular şunlardır:

İsim, soyisim

Doğum tarihi

Cinsiyet

Doğum yeri

Fotoğraf

Posta adresi

Eğitim bilgileri

Medeni durum

Çocuk sayısı

Form doldurulduktan sonra verilen başvuru numarası alınmalı ve muhafaza edilmelidir. Ayrıca belirlenen Green Card başvuru ücretinin de yatırılmış olması gerekir. Green Card fotoğrafı biyometrik ve yeni çekilmiş olmalıdır.

Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvuru şartları, ABD Göçmenlik Bürosunun resmî internet sitesinde de yer almaktadır. Kişilerin görüntüleyebileceği Green Card başvuru sitesinde yer alan şartlar şunlardır: