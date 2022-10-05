Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru şartları ve yöntemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için başvuru süreci yaklaşık 1 ay sürmüş olacak. Sonrasında adaylar çekiliş sonuçlarını bekleyecek.Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre DV 2024 Green Card başvuru işlemleri 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Green Card çekilişi için başvurusu, DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?