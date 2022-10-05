HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

05.10.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok vatandaş Green Card başvuru şartlarını merak ediyor. Amerikan Hükümeti tarafından verilmekte olan ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvurusu süreci yakından takip ediliyor. Yapılan duyuruya göre bu yıl Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru şartları ve yöntemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için başvuru süreci yaklaşık 1 ay sürmüş olacak. Sonrasında adaylar çekiliş sonuçlarını bekleyecek.Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre DV 2024 Green Card başvuru işlemleri 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Green Card çekilişi için başvurusu, DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 18 yaşını geçmiş olmak gerekmekte. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

  • Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

  • Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.

  • ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

  • Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

  • Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

  • Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rakamları sıralayıp isyan etti! "Pardon böldüm, başörtüsü diyordunuz"Rakamları sıralayıp isyan etti! "Pardon böldüm, başörtüsü diyordunuz"
Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."
1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'
Anahtar Kelimeler:
green card green card başvuru

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

"Mezar çökmüş utanın" dedi! Alişan'a şok sözler

"Mezar çökmüş utanın" dedi! Alişan'a şok sözler

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.