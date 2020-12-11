Greyfurtun faydaları nelerdir? Kimler greyfurt yememeli?

Tam bir kış meyvesi olan greyfurt, aralık ayında pazar ve marketlerde sıkça bulunur. Portakala benzeyen bu meyvenin içi daha kırmızıdır ve tadı biraz acıdır. Tadı her ne kadar hoş olmasa da greyfurtun bağışıklık sistemini güçlendirmekten, diyabeti düzenlemeye kadar birçok faydası vardır. Greyfurtun Faydaları Nelerdir? Greyfurt, içerdiği A, C, E vitaminleri ve çeşitli mineraller ile vücudumuzda bir düzenleyici görevi görür. İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış mevsimlerinde artan salgınlara karşı vücudumuzu korur. Dünyanın her yerinde genel olarak yaşanan sorunlardan birisi de hava kirliliğidir. Hava kirliliğinin, solunum yollarından cildimize kadar vücudumuza birçok zararı vardır. Greyfurt, içerdiği C vitamini ile hava kirliliğinin yol açtığı cilt sorunlarını onarır ve cildin tekrar esneklik kazanmasına yardımcı olur. Greyfurt, su oranı yüksek şeker oranı düşük bir meyvedir. Bu sebeple, hem sindirimi hem de kanda emilimi çok kolaydır. Sindiriminin kolay olması ve içerdiği mineraller sayesinde sindirim bağırsaktaki sistemini düzenler. Bağırsakları rahatlattığı için kabızlığı önlemede oldukça etkilidir. Greyfurtun bir diğer özelliği de insülin dengesini düzenlemesidir. Yüksek kalorili ve yüksek oranda şeker içeren yiyecek ve içecekler vücuttaki insülin seviyesinde ani artış ve düşüşlere sebep olur. Bunlar ileride insülin sorununa yol açarak diyabete sebep olur. Greyfurt çok az oranda şeker içerdiği için insülin dengesini olumlu yönde etkiler. Kronik hastalığı ve mide problemleri olduğu için ilaç kullananlar greyfurt tüketimine dikkat etmeli ya da yememelidir.

Greyfurtun Kalp ve Böbrek Sağlığına Faydaları Greyfurtun faydaları birçok kişinin dikkatini çeker. Kalp ve böbrek sağlığını desteklemesi öne çıkan yararlarındandır. Kalp sorunları genellikle damar yollarındaki sorunlar sebebiyle oluşur. Günümüzde sağlıksız beslenme yaygın olduğu için kandaki kolesterol gibi sorunlar kalp damar hastalıklarına yol açabilir. Greyfurtun kolesterole iyi geldiğine dair çalışmalar vardır. Bu sebeple kolesterol sorunu olanların tüketmesi önerilir. Greyfurt, sindirimi rahatlattığı gibi boşaltım sistemini de rahatlatan bir etkiye sahiptir. Bu sebeple, greyfurt tüketimi böbrek taşının oluşmasını önler. Ancak halihazırda böbrek hastası olanların veya böbrek ilacı kullananların doktora danışarak tüketmesi önerilir. Kalp damar ve böbrek hastalığına ek olarak çağımızın en büyük hastalığından korunmak için de greyfurt tüketebilirsiniz. İçindeki maddeler ve mineraller ile kanserojen hücreler ile mücadele ederek bu maddelere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Sanayileşmenin etkisiyle hava kirliliği dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Türkiye’de de birçok şehirde, özellikle metropoller ve sanayi şehirlerinde, hava kirliliği tehlike boyutlardadır. Bu kirliliğin sonuçlarından birisi de astım hastalığıdır. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan astım, solunum yollarını etkileyen ve hayat kalitesini düşüren bir hastalıktır. Greyfurtun astıma iyi geldiğini belirten çalışmalar mevcuttur. Bu sebeple, astım sorunu olanların da greyfurt tüketmesi faydalıdır. Greyfurt yüksek oranda potasyum, antioksidan ve lif içerir. Bir greyfurt ortalama bir insanın potasyum ihtiyacını önemli oranda karşılar. Bunun yanı sıra içerdiği antioksidan ile mevsimsel grip, bakteri ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu güçlendirir. Bunlara ek olarak greyfurtun içinde kalsiyum fosfat da vardır. Kalsiyum fosfat sayesinde greyfurt kemik güçlendirir. Ayrıca, bakımsızlık genetik yatkınlık ve yanlış diş fırçalama sonucunda oluşan diş minesi erimesine karşı da korur. İçerdiği kalsiyum fosfat diş minelerini güçlendirir.