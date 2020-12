Greyfurtun faydaları nelerdir? Kimler greyfurt yememeli?

Tam bir kış meyvesi olan greyfurt, aralık ayında pazar ve marketlerde sıkça bulunur. Portakala benzeyen bu meyvenin içi daha kırmızıdır ve tadı biraz acıdır. Tadı her ne kadar hoş olmasa da greyfurtun bağışıklık sistemini güçlendirmekten, diyabeti düzenlemeye kadar birçok faydası vardır.

Greyfurtun Faydaları Nelerdir?

Greyfurt, içerdiği A, C, E vitaminleri ve çeşitli mineraller ile vücudumuzda bir düzenleyici görevi görür. İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış mevsimlerinde artan salgınlara karşı vücudumuzu korur. Dünyanın her yerinde genel olarak yaşanan sorunlardan birisi de hava kirliliğidir. Hava kirliliğinin, solunum yollarından cildimize kadar vücudumuza birçok zararı vardır. Greyfurt, içerdiği C vitamini ile hava kirliliğinin yol açtığı cilt sorunlarını onarır ve cildin tekrar esneklik kazanmasına yardımcı olur. Greyfurt, su oranı yüksek şeker oranı düşük bir meyvedir. Bu sebeple, hem sindirimi hem de kanda emilimi çok kolaydır. Sindiriminin kolay olması ve içerdiği mineraller sayesinde sindirim bağırsaktaki sistemini düzenler. Bağırsakları rahatlattığı için kabızlığı önlemede oldukça etkilidir. Greyfurtun bir diğer özelliği de insülin dengesini düzenlemesidir. Yüksek kalorili ve yüksek oranda şeker içeren yiyecek ve içecekler vücuttaki insülin seviyesinde ani artış ve düşüşlere sebep olur. Bunlar ileride insülin sorununa yol açarak diyabete sebep olur. Greyfurt çok az oranda şeker içerdiği için insülin dengesini olumlu yönde etkiler. Kronik hastalığı ve mide problemleri olduğu için ilaç kullananlar greyfurt tüketimine dikkat etmeli ya da yememelidir.