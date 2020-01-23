Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

"Hollanda'ya geldiğimizde şehrin uzağında çiftlik benzeri bir yere götürdüler. Bu çiftlikte 100'den fazla genç vardı ve hepsi benim gibi eğitim almaya gelmişti. O zaman 15 yaşındaydım. Bu çiftlikte 45 günden fazla kaldık ve ideolojik eğitim verildi. Eğitim devam ederken ben hala evime geri gönderileceğimi sanıyordum. Eğitimi veren 'Meriç Türk' kod isimli örgüt üyesinin uzun yıllar dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğünü öğrendim."

Eğitimden sonra sahte pasaportla Suriye'ye geçtiğini, götürüldüğü kampta ideolojik ve silah eğitimi aldığını anlatan Tunçer, örgütün sözde kuvvetlerinde faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye kırsalına 2016'da gönderildiğini belirten Tunçer, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Türkiye'ye geçecek olan grupların bulunduğu noktaya gittim. Diyarbakır kırsalına geçeceğim söylendi. Burada gruptaki örgüt mensupları, Türkiye'de hangi eyalete geçecekse ona göre farklı eğitimler almaktaydı. Diyarbakır grubunda bulunduğum için bize bölgenin coğrafyası, arazi şartları, halkın örgüte yaklaşımı ve gece yürüyüşü gibi eğitimler verildi."

"POLİSLER ETRAFIMIZI SARDI"

Türkiye'ye geldikten sonra örgütten kaçmayı kararlaştırdığını, Lice'nin Yorulmaz köyünde tanıdığı bir milisten yardım istediğini belirten Tunçer, şu beyanlarda bulundu:

"Evinde kalmamı riskli bulunca köyün ilerisinde yer alan ağaçlık alanda bir ay kaldım. Bu milis bana yiyecek ve battaniye getiriyordu. Kuzey Irak'ta bulunduğum zamanda babam beni görmek için gelmişti. Bana getirdiği kıyafetlerin arasında ablam telefon numarasını yazıp göndermişti. Saatime bu telefon numarasını kaydetmiştim. Bu numarayı bana yardım eden kişi arayarak ailemle irtibata geçti. Beni Diyarbakır'dan çıkaracak bir kadının olduğunu ve bunun için 150 bin lira para karşılığında anlaştıklarını söyledi.