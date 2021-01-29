Grip aşısı sonrası vücutta neler olur? Aşıya rağmen grip oluyorsanız dikkat!

Grip sebepleri virüslerdir. Son yıllarda duymaya alıştığımız tüm hastalıklar virüsten kaynaklanır. Kuş gribi, domuz gribi H1N1, H3N2 gibi virüsler buna neden olur. Bu virüsler daha çok solunum yoluyla ya da temasla alındıklarında vücutta çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Sistemik belirtiler yaparlar ama ön planda üst solunum enfeksiyonu belirtileriyle karşımıza çıkarlar.

GRİP NASIL BULAŞIR?

Grip virüsleri, solunum yoluyla genellikle bulaşır. Hasta olan kişinin salgılarında, kişi hapşırdığında ya da öksürdüğünde belirli bir süre havada tutulurlar.

Kişinin solunumuyla birlikte solunum yollarına tutunur ve hastalık yapmaya başlarlar. Hapşıran kişinin temasıyla bu virüsler yaklaşık 2 saat sürede canlı kalırlar. Bir başka kişi ona temas ettiği zaman mikrobu almış olur. Kapalı ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, sınıflarda bulaşma olasılığı artar.

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Gripten hem kişisel olarak hem de toplum olarak korunmaya dikkat etmek gerekir. Kişisel olarak el yıkamak çok önemlidir. Bunun dışında hasta kişilerle teması azaltmak gerekir. Tek kullanımlık mendilleri kullanıp atmak gereklidir. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulduğu zaman mikropların bulaşma ihtimali daha fazladır.