"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Çiftçi, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde koruyucu grip aşılarının yaptırılması gerektiğini belirterek, "Grip zatürreye, zatürre de sepsise yol açabilir. Özellikle kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grupları için sepsis büyük bir risktir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yazılı açıklamasında, her yıl kendini yenileyen grip virüsüne karşı korunmak için özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde koruyucu grip aşılarının yaptırılması gerektiğini, aksi takdirde gribe yakalanmanın kolaylaşacağını kaydetti.

Gribin zatürreye, zatürrenin de sepsise yol açabileceği uyarısında bulunan Çiftçi, özellikle kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grupları için sepsisin büyük bir risk olduğunu vurguladı.

- "Sepsis, en ölümcül hastalıkların başında yer alıyor"

Sepsisten korunmanın yollarını aktaran Bahadır Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu anormal yanıtın organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucu ortaya çıkan ölüm oranı oldukça yüksek olan bir hastalık. Yani sepsis, enfeksiyon odağı oluşturan mikropların kana yayılması ve vücudumuzun savunma sistemini alt etmesiyle meydana gelir. Sepsis hastalığı aslında bir kan zehirlenmesidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile yüksek oranda hastalıklardan korunabiliriz. Öncelikle sağlıklı beslenen, spor yapan bir vücut her zaman enfeksiyonlara daha dirençlidir."