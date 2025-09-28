Grip mi, yeni bir salgın mı? Bu şikayetlerle acillere koşuyorlar: "Orta yaşlı ve genç kişiler daha yoğunlukta..."

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi'nin haberine göre, son günlerde özellikle boğaz ağrısı, halsizlik, kuru öksürük şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı arttıkça arttı. Uzm. Dr. Batuhan Öztürk, bu hastalığın kimden nasıl bulaştığını, mevsimsel grip mi yoksa yeni bir salgın mı olduğuna dair detayları açıkladı.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kış aylarının başlarında her zaman bir grip semptomlarıyla başvuran hastalarımızda artış mevcut oluyor. Yine genellikle boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik şikayetlerimiz çok ön planda, acil servislerde. Özellikle yeşil alan hastalarında bunları çok sık görüyoruz. Çalışan kişiler özellikle orta yaşlı ve genç kişiler daha yoğunlukta." dedi.

ÖZELLİKLE EVLERE DİKKAT

Açıklamasına devam eden Öztürk, "Grip virüsü kapalı ortamlarda çok hızlı bulaşır. Özellikle aile ortamında, evlerde ya da aynı iş ortamını paylaşan kişilerde bir kişi gripse çok hızlı bir şekilde herkesi enfekte edebilir." şeklinde konuştu.

TEST YOK

Ayrıca Öztürk, "Ağır bir pandemi atlattık; Covid-19 pandemisini. Hepimizin 'Covid-19 mu' şeklinde şüphesi olabilir. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın şu an acil servislerde veya böyle basit griber semptomlarla başvuran kişilerde ayrıca bir test yapma önerisi yok." açıklamasında bulundu.