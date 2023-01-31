Grip olduğunu sanarak doktora giden genç futbolcunun kariyeri bitti! İki bacağı da kesildi...

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Lewi Devey, yaşadığı belirtilerin grip olduğunu düşünerek doktora başvurdu. 7 Kasım'a nefes zorluğu ve grip belirtileri nedeniyle doktora giden Devey'e zatürre ve influenza B teşhisi koydu. Yapılan müdahalelere rağmen Devey'in durumunun ağırlaşması iki bacağını da kaybetmesine neden oldu.

İKİ BACAĞININ DA KESİLMESİNE NEDEN OLDU

Durumunun ağırlaşmasının ardından 31 gün boyunca ventilatöre bağlı kalarak uyutulan Devey’in organları çalışmamaya başladı. Geçtiğimiz 9 Ocak’ta sepsis (kan zehirlenmesi) ve çoklu organ yetmezliği teşhisi de konan Devey’in iki bacağının diz hizasından kesilmesine karar verildi. Zorlu operasyonun ardından 21 yaşındaki futbolcunun bacakları ampute edildi.

YENİDEN YÜRÜMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Ameliyatın ardından Levi’nin yeniden yürüyebilmesini isteyen ailesi protez yaptırmak için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Dün itibarıyla Devey için yaklaşık 80 bin sterlin bağış yapıldı. Devey’in annesi Lara, “Aslında yaklaşık 10 bin sterlin toplanmasını umut ediyorduk ama bu bağış kampanyasından büyük bir geri dönüş aldık. Ailelerin, öğrencilerin, toplulukların hatta tanımadığımız kişiler çok sayıda destekte bulundu. Toplanan para, Levi’nin tekerlekli sandalyesi ve ihtiyaç duyduğu malzemeler için harcanacak. Öncelikle yeniden yürümeyi öğrenecek. İhtiyaç duyduğu en iyi protezleri bulacağız” ifadelerini kullandı.

(İHA)

