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Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey! Hiçbir yere değmediğinden emin olun

21.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip havası kapıda. Bir serin bir sıcak bahar havası peşi sıra birçok hastalığı getiriyor. Bu mevsimde en sık karşılaşılan hastalık ise grip oluyor. Grip olduğunuz zaman kendinizi eve kapatıp, iyi bakmak olmalı. Peki, gripten iyileştikten sonra ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Grip olduktan sonra tekrar grip olmak istemiyorsanız hemen diş fırçanızı değiştirmelisiniz! Grip olduğunuz zaman diş fırçanız diş macunu tüpüne değdiyse onu bile atmalısınız!

Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey! Hiçbir yere değmediğinden emin olun

Grip oldunuz, iyileştiniz ama iyileştikten kısa süre sonra yeniden grip oldunuz! Bunun sebebi diş fırçanız olabilir. Grip olup iyileştikten sonra yapmanız gereken ilk şey diş fırçanızı değiştirmek olmalı. Grip olduğunuzda diş fırçasına biriken mikroplar siz iyileştikten sonra yeniden grip olmanıza neden olabilir.

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DİŞ FIRÇASINI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyerek uyarıyor. Diş Hekimi Kökdemir, gripten sonra neden diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini ise şu sözlerle açıklıyor: “Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar.

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Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
grip diş fırçası
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