Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durun

Özellikle grip olmamak için ve grip virüslerden korunmak için yapmak gereken şeyler çok basittir. Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında görülen grip virüsünden korunmak için temizlik şarttır...

Grip olmamak için e yapmak gerekir?

Esas olarak, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda dışarı çıkan damlacıklar halinde insandan insana bulaşır. Hasta bir kişiden gelen bu küçük damlalar havada hareket eder ve yakındaki diğerlerinin ağızlarına veya burunlarına düşer.

Mikroplar ayrıca masa gibi bir yüzeyde başka birinin mukus damlacıklarına dokunduğunuzda ve sonra ellerinizi yıkama şansı elde etmeden önce kendi gözlerinize, ağzınıza veya burnunuza dokunduğunuzda da geçer. Grip gibi virüsler, yemekhane masaları, kapı kolları ve bardaklar gibi plastik ve metal yüzeylerde 24 saat veya daha uzun süre yaşayabilir.

Gribin Yayılmasını veya Yakalanmasını Önleme

1. Mesafenizi koruyun.

Yakın çevrede yaşadığınızda, özellikle iç mekanda olduğumuz kış aylarında mikropları bulaştırmak kolaydır. Grip veya soğuk algınlığınız varsa meslektaşlarınız, arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle yakın temastan kaçının. Onlara hasta olduğunuzu söyleyerek, size karşı mesafeli olmalarını isteyin.