Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durun

Özellikle grip olmamak için ve grip virüslerden korunmak için yapmak gereken şeyler çok basittir. Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında görülen grip virüsünden korunmak için temizlik şarttır...
Esas olarak, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda dışarı çıkan damlacıklar halinde insandan insana bulaşır. Hasta bir kişiden gelen bu küçük damlalar havada hareket eder ve yakındaki diğerlerinin ağızlarına veya burunlarına düşer.
Mikroplar ayrıca masa gibi bir yüzeyde başka birinin mukus damlacıklarına dokunduğunuzda ve sonra ellerinizi yıkama şansı elde etmeden önce kendi gözlerinize, ağzınıza veya burnunuza dokunduğunuzda da geçer. Grip gibi virüsler, yemekhane masaları, kapı kolları ve bardaklar gibi plastik ve metal yüzeylerde 24 saat veya daha uzun süre yaşayabilir.
Gribin Yayılmasını veya Yakalanmasını Önleme
1. Mesafenizi koruyun.
Yakın çevrede yaşadığınızda, özellikle iç mekanda olduğumuz kış aylarında mikropları bulaştırmak kolaydır. Grip veya soğuk algınlığınız varsa meslektaşlarınız, arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle yakın temastan kaçının. Onlara hasta olduğunuzu söyleyerek, size karşı mesafeli olmalarını isteyin.
2. Evde kalın.
Kendinizi hasta hissederseniz, işe gitmeyin. Hasta çocukları okula da göndermeyin ve evde tutun.
Bir yetişkin, semptomların ortaya çıkmasından bir gün önce ve başladıktan 5 gün sonrasına kadar diğer insanları enfekte edebilir. Hasta olduğunu anlamadan önce başkalarına grip bulaştırabilirsin. Belirtileriniz başladıktan sonra 5 gün içinde işe veya okula dönerseniz, muhtemelen bulaşıcısınızdır.
3. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın.
Bu, başkalarını mikroplarınızdan korumak için uzun bir yol kat eder. Bir mendil veya dirseğinizin iç kısmını kullanın. Daha sonra mendili atın ve mikropları gidermek için ellerinizi iyice yıkayın.
4. Ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın
Gribin yayılmasını önlemenin en iyi yolu budur. Küçük çocuklarınız varsa, onlara sık sık ılık sabunlu suyla yıkamayı öğretin.
Alkol bazlı el dezenfektanları da harika iş çıkarıyor. Çocuklarınızın öğretmenlerinin grip mevsiminde bol bol meyve yemesini sağlayın. Masanızda ve arabanızda da biraz C vitamini bulundurun.
Hasta bir kişinin temas etmiş olabileceği bir şeye dokunduğunuzda ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin. Bilgisayar klavyeleri, telefonlar, kapı kolları, asansör düğmeleri, musluk kolları, tezgahlar ve korkuluklar çok fazla risk taşıyor.
5. Halka açık bir tuvalette ellerinizi yıkarken:
Suyu ısınana kadar çalıştırın.
Bir kağıt havlu alın ve bir kolunuzun altında tutun (tuvalet kağıdı da işe yarar).
Ellerine sabun sür.
En az 20 saniye yıka.
İyice durulayın. Sabun tüm mikropları öldürmez, ancak ılık su altında kaybolmalarına izin verir.
Suyu kapatmak için kağıt havlu kullanın.
Ellerinizi kurulayın ve çıkarken kapıyı açmak için bir havlu alın.
6. Yüzünüze dokunmayın.
Hasta bir kişiden gelen damlacıklar burnunuza, ağzınıza veya gözlerinize girerse, muhtemelen grip de olursunuz. Unutmayın, çoğu insan bu damlacıkların düştüğü yüzeylere dokunduklarında bunu anlar, sonra yıkamadan önce yüzlerine dokunduklarında.
7. Genel olarak iyi sağlık alışkanlıkları uygulayın.
Bol bol uyuyun. Dengeli bir diyet yapın. Stresinizi yönetmek için her gün dinlenmek için zaman ayırın. Ve haftada 5 gün en az yarım saat egzersiz yapın.
Gribi Önlemenin En İyi Yolu Nedir?
Yakalamaktan kaçınmanın 1 numaralı yolu grip aşısı olmaktır.
Evinizde yüksek grip komplikasyonları riski taşıyan kişiler varsa, grip ilaçları veya antiviral ilaçlar konusunda da bir doktora görünmek isteyebilirsiniz. Bu, 24 aydan küçük çocukları, 65 yaş üstü yetişkinleri veya kronik hastalıkları veya şiddetli astımı olan kişileri içerir. Bu ilaçlar gerçekten grip komplikasyonlarını önlemeye yarar, ancak bunları virüse maruz kaldıktan hemen sonra almanız gerekir.
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