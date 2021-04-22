HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durun

Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durun

22.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiç kimse ailelerinin, arkadaşlarının veya meslektaşlarının hastalandığını görmek istemez. Bu nedenle, oldukça bulaşıcı grip virüsünü kendinize nasıl saklayacağınız ve onu başkalarına yaymaktan nasıl kaçınacağınızla ilgili "kuralları" anlamak önemlidir.

Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durun

Özellikle grip olmamak için ve grip virüslerden korunmak için yapmak gereken şeyler çok basittir. Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında görülen grip virüsünden korunmak için temizlik şarttır...

Grip olmamak için e yapmak gerekir?

Esas olarak, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda dışarı çıkan damlacıklar halinde insandan insana bulaşır. Hasta bir kişiden gelen bu küçük damlalar havada hareket eder ve yakındaki diğerlerinin ağızlarına veya burunlarına düşer.

Mikroplar ayrıca masa gibi bir yüzeyde başka birinin mukus damlacıklarına dokunduğunuzda ve sonra ellerinizi yıkama şansı elde etmeden önce kendi gözlerinize, ağzınıza veya burnunuza dokunduğunuzda da geçer. Grip gibi virüsler, yemekhane masaları, kapı kolları ve bardaklar gibi plastik ve metal yüzeylerde 24 saat veya daha uzun süre yaşayabilir.

Gribin Yayılmasını veya Yakalanmasını Önleme

1. Mesafenizi koruyun.

Yakın çevrede yaşadığınızda, özellikle iç mekanda olduğumuz kış aylarında mikropları bulaştırmak kolaydır. Grip veya soğuk algınlığınız varsa meslektaşlarınız, arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle yakın temastan kaçının. Onlara hasta olduğunuzu söyleyerek, size karşı mesafeli olmalarını isteyin.

2. Evde kalın.

Kendinizi hasta hissederseniz, işe gitmeyin. Hasta çocukları okula da göndermeyin ve evde tutun.

Bir yetişkin, semptomların ortaya çıkmasından bir gün önce ve başladıktan 5 gün sonrasına kadar diğer insanları enfekte edebilir. Hasta olduğunu anlamadan önce başkalarına grip bulaştırabilirsin. Belirtileriniz başladıktan sonra 5 gün içinde işe veya okula dönerseniz, muhtemelen bulaşıcısınızdır.

3. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

Bu, başkalarını mikroplarınızdan korumak için uzun bir yol kat eder. Bir mendil veya dirseğinizin iç kısmını kullanın. Daha sonra mendili atın ve mikropları gidermek için ellerinizi iyice yıkayın.

4. Ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın

Gribin yayılmasını önlemenin en iyi yolu budur. Küçük çocuklarınız varsa, onlara sık sık ılık sabunlu suyla yıkamayı öğretin.

Alkol bazlı el dezenfektanları da harika iş çıkarıyor. Çocuklarınızın öğretmenlerinin grip mevsiminde bol bol meyve yemesini sağlayın. Masanızda ve arabanızda da biraz C vitamini bulundurun.

Hasta bir kişinin temas etmiş olabileceği bir şeye dokunduğunuzda ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin. Bilgisayar klavyeleri, telefonlar, kapı kolları, asansör düğmeleri, musluk kolları, tezgahlar ve korkuluklar çok fazla risk taşıyor.

5. Halka açık bir tuvalette ellerinizi yıkarken:

Suyu ısınana kadar çalıştırın.

Bir kağıt havlu alın ve bir kolunuzun altında tutun (tuvalet kağıdı da işe yarar).

Ellerine sabun sür.

En az 20 saniye yıka.

İyice durulayın. Sabun tüm mikropları öldürmez, ancak ılık su altında kaybolmalarına izin verir.

Suyu kapatmak için kağıt havlu kullanın.

Ellerinizi kurulayın ve çıkarken kapıyı açmak için bir havlu alın.

Gripten nasıl korunurum? Bu yöntemlerle virüslerden uzak durunn

6. Yüzünüze dokunmayın.

Hasta bir kişiden gelen damlacıklar burnunuza, ağzınıza veya gözlerinize girerse, muhtemelen grip de olursunuz. Unutmayın, çoğu insan bu damlacıkların düştüğü yüzeylere dokunduklarında bunu anlar, sonra yıkamadan önce yüzlerine dokunduklarında.

7. Genel olarak iyi sağlık alışkanlıkları uygulayın.

Bol bol uyuyun. Dengeli bir diyet yapın. Stresinizi yönetmek için her gün dinlenmek için zaman ayırın. Ve haftada 5 gün en az yarım saat egzersiz yapın.

Gribi Önlemenin En İyi Yolu Nedir?

Yakalamaktan kaçınmanın 1 numaralı yolu grip aşısı olmaktır.

Evinizde yüksek grip komplikasyonları riski taşıyan kişiler varsa, grip ilaçları veya antiviral ilaçlar konusunda da bir doktora görünmek isteyebilirsiniz. Bu, 24 aydan küçük çocukları, 65 yaş üstü yetişkinleri veya kronik hastalıkları veya şiddetli astımı olan kişileri içerir. Bu ilaçlar gerçekten grip komplikasyonlarını önlemeye yarar, ancak bunları virüse maruz kaldıktan hemen sonra almanız gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenekBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.