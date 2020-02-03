Gripten nasıl korunuruz? İşte gribe karşı alınacak 10 önlem

Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Selimoğlu, grip hastalığı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

BELİRTİLERİ İYİ TAKİP EDİN

Grip hastalığına influenza adı verilen bir virüs yol açmaktadır. Erken dönemde grip ile soğuk algınlığını ayırt etmek zor olabilmektedir. Genellikle influenza virüsüne maruziyetten 2 gün sonra; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, boğaz, kas ve baş ağrısı, gözlerde yanma, sulanma, kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda bu belirtilere kusma, ishal, karın ağrısı da eşlik edebilmektedir. Nefesin hızlanması, göğüs ağrısı, dengesizlik, şuur bulanıklığı, aşırı kusma, morarma, yüksek ateş ve döküntüler, sıvı alımında yetersizlik gibi durumlarda zaman kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır.

GRİP KAPIYI ÇALMADAN BUNLARA DİKKAT EDİN

Grip virüsü genellikle öksürük ve hapşırma ile ya da virüsün bulaşmış olduğu yüzeylere temas ile yayılmaktadır. Tek bir hapşırmada yarım milyona yakın virüs partikülü yayılabilmektedir. Grip salgınlarından korunabilmek için;

1- Grip aşısı 6 aylık bebeklerden yaşlılara kadar önerilmektedir.