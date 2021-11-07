HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. GSB temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

07.11.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisinin alınacağı duyurulmuştu. Açık pozisyonları değerlendirmek isteyen adaylar GSB mülakatlarına katılım sağladı. Şimdilerde ise adayların gözleri GSB mülakat sonuçlarına çevrildi. İşte merak edilenler...

GSB temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam için gerekli olan mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından adaylar, GSB mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Mülakatın gerçekleştirileceği yerlerde bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak. İşte merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklar.

Mülakatların tamamlanmasının ardından sınavın sonuçları belli olacak. Mülakatlar sürüyor. 12 Kasım'da yetkili mercilerin sonuçları açıklayacağı tahmin ediliyor.

GSB temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

HES KODU KONTROLLERİ YAPILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan adayların içeri alınmayacağı belirtildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak sınav tarihinde sınav yerinde olmayan adaylar hakkını kaybedecek. Bu durumda adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREn küçük modeli crossover'a dönüştü!En küçük modeli crossover'a dönüştü!
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
7 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!7 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Soyunma odasında tehdit

Soyunma odasında tehdit

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.