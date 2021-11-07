GSB temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam için gerekli olan mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından adaylar, GSB mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Mülakatın gerçekleştirileceği yerlerde bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak. İşte merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklar.

Mülakatların tamamlanmasının ardından sınavın sonuçları belli olacak. Mülakatlar sürüyor. 12 Kasım'da yetkili mercilerin sonuçları açıklayacağı tahmin ediliyor.

HES KODU KONTROLLERİ YAPILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan adayların içeri alınmayacağı belirtildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak sınav tarihinde sınav yerinde olmayan adaylar hakkını kaybedecek. Bu durumda adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecek.



