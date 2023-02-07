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GSM operatörlerinden deprem bölgesi için kritik uyarı: Telefonlar acil aramalar için kullanılmalı

07.02.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasarı onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölgede iletişimin mobil baz istasyonları üzerinden devam ettiği vurgulanarak, “Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır. Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır" denildi.

GSM operatörlerinden deprem bölgesi için kritik uyarı: Telefonlar acil aramalar için kullanılmalı

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), deprem bölgesindeki iletişin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

"Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır.”

TELEFONLAR ACİL ARAMALAR İÇİN KULLANILMALI

Operatörlerin tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağladıkları belirtildi. Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu uyarılarda bulunuldu:

“Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır. Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır.”

DHA

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deprem GSM operatörü

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