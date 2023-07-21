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GTA 6 için dudak uçuklatan bütçe iddiası! Tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olabilir

21.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen GTA 6 ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games'e 2 milyar dolara mal olduğu iddia edildi. İddia doğruysa, GTA 6 tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olabilir.

GTA 6 için dudak uçuklatan bütçe iddiası! Tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olabilir

Grand Theft Auto serisi tüm zamanların en ünlü video oyun serilerinden biri. Serinin son oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıldan fazla bir süre geçti. Ancak artık gözler serinin yeni oyunu olması beklenen GTA 6'da.

GTA 6 İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE İDDİASI!

Büyük satış rekorları kırması beklenen GTA 6 ile ilgili gelen son bir iddia ise oldukça çarpıcı. Çünkü o iddiaya göre GTA 6'nın bütçesi tam 2 milyar dolar.

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Rakamlar doğruysa bu, GTA 6'yı herhangi bir eğlence sektöründe şimdiye kadarki en yüksek yatırıma sahip proje haline getirecek. Yani iddia doğruysa 2014 yılından beri geliştirildiği söylenen GTA 6, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olacak.

Tarih belli olmuş olabilir! Tarih belli olmuş olabilir!

Ancak tüm bunların hepsi birer iddiadan öteye geçmiş değil. GTA 6 resmi olarak çıktığında bu iddiaların doğruluğu da ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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Rockstar Games grand theft auto gta

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