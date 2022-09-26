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Bu tarih çok konuşulur... GTA 6'nın ne zaman çıkacağı belli olmuş olabilir!

26.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun dünyasını sarsan resmi GTA 6 sızıntılarının üstünden bir haftadan biraz daha uzun bir süre geçti. Şimdi ise bir kaynak, GTA'nın çıkış tarihine dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Eğer iddiası doğruysa kaynak, bize GTA 6'nın ne zaman çıkacağını söylemiş olabilir.

Bu tarih çok konuşulur... GTA 6'nın ne zaman çıkacağı belli olmuş olabilir!

Geçtiğimiz hafta oyun dünyası tek bir konuyu konuştu: Evet, GTA 6 sızıntılarını. Sızıntıların başta gerçek olmadığı, GTA 5 modlarından biri olabileceği sanıldı ancak herkes yanıldı. Sızıntıların GTA 6'ya ait olduğu gün gibi ortadaydı. Nitekim daha sonra bu doğrulandı. Yeni ortaya çıkan "GTA ne zaman çıkacak", "GTA 6'nın çıkış tarihi ne zaman?" sorularına yanıt niteliğinde olan bir iddia ise en az GTA 6 sızıntıları kadar konuşulacak gibi.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ VERDİ

Oyun haberleri aktaran Xfire sitesinin haberine göre, oyun dünyasına yönelik bilgiler sızdıran Adrien Perea, GTA 6 sızıntılarının üstünden bir haftadan biraz daha uzun bir süre geçtikten sonra, oyunun ne zaman çıkacağını söylemiş olabilir. Çünkü Perea'nın iddiasına göre GTA 6, 2025'te çıkacak.

GTA 6 tweet

Perea, GTA 6'nın üç yıl sonra çıkacağını iddia eden ilk kişi olmasa da, öne sürdüğü GTA 6 çıkış tarihi kaynağın geçmişini de hesaba katarsak kulağa mantıklı geliyor. Perea, Forspoken ve Hogwarts Legacy'nin sırasıyla Ocak ve Şubat'a ertelenmesinin yanı sıra Skull ve Bones'un Kasım'daki çıkış tarihi ve hatta Cyberpunk 2077 için 1.6 güncellemesi hakkında tutarlı bilgiler sızdırdı.

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Öte yandan Perea'nın (henüz) gerçekleşmemiş başka sızıntıları da var. Örneğin Perea, Rockstar'ın Grand Theft Auto 4 ve Red Dead Redemption'ın remaster'larını iptal ettiğini iddia etti. Ayrıca Ghost of Tsushima'nın henüz doğrulanmayan PC sürümü hakkında bilgi sızdıranlar arasında Perea da yer alıyor. Kısaca Perea için oyun dünyasının büyük sızıntılarının arkasında olduğunu söylemek mümkün.

GTA 6 İÇİN ÇOK ERKEN BİR TARİH BİLE OLABİLİR

Öte yandan Rockstar Games'in GTA 6 sızıntılarını doğrulaması, oyunun hala gelişiminin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden 2025 çok erken bir tarih bile sayılabilir. GTA 6'nın çıkış tarihinin 2026 olması ise bizleri şaşırtmaz.

Rockstar Games ise bu yılın başlarında oyunun varlığını doğruladıktan sonra GTA 6'nın ne zaman çıkacağına dair soruları yanıtsız bırakmayı tercih ediyor. Şirket bir yandan da oyun dünyasını sarsan GTA 6 sızıntısına yönelik yoğun uğraşlar veriyor. Hal böyleyken, GTA 6'yı bekleyenlerin tek yapabilecekleri şey sabırla beklemek.

Ayrıca yapmaları gereken bir şey daha var: O da GTA 6'nın kaynak kodlarının çalındığına yönelik iddianın doğru olmadığına dair 'evrene enerji' göndererek, bunun oyunun çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını ummaları.

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