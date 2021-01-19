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GTA 6 için olabilir: Rockstar Games'ten NPC teknolojisi için yeni patent!

19.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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GTA 6 için olabilir: Rockstar Games'ten NPC teknolojisi için yeni patent!

Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi oyun serilerinin yapımcısı Rockstar Games, yeni bir patent aldı. Ekim 2020 yılında alındığı ortaya çıkan ve yeni bir NPC teknolojisini gösteren patent, GTA 6 için umut verdi.

Grand Theft Auto tutkunları şu sıralar Rockstar Games'ten gelecek bir açıklamanın bekleyişi içerisinde. Çünkü GTA 6 hakkındaki söylentiler giderek artmaya başladı. Bu da birçok oyuncunun potansiyel bir GTA 6 duyurusu için umutlanmasına yol açtı. Rockstar Games ise tüm bunlara rağmen sessiz kalmayı sürdürüyor. Fakat ortaya çıkan bir patent başvurusu, Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in GTA 6 için çalışmalara başlamış olabileceğini gösteriyor.

NPC'LERİN DAVRANIŞI GERÇEĞE YAKIN OLACAK

Bazı Reddit kullanıcıları, Take-Two Interactive'in ''System And Method For Virtual Navigation In A Gaming Environment'' başlığı taşıyan bir patent başvurusu yaptığını ortaya çıkardı. Ekim 2020 tarihinde yapılan başvuruya göre, sistem gerçeğe yakın bir sanal dünya yaratmayı hedefliyor. Yeni NPC teknolojisinin daha çok trafik davranışları ile alakalı olduğu da belirtiliyor. Yani oyunlardaki bizim kontrol edemediğimiz karakterlerin trafikteki davranışları daha gerçekçi olacak gibi görünüyor. Örneğin; bir NPC trafiğin sıkışık olduğunu gördüğünde farklı bir yola sapabilir.

GTA 6

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PATENT İLE GTA 6 ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

GTA oyunları genelde Rockstar Games'in yan kolu Rockstar North tarafından geliştiriliyor. Bilin bakalım yapay zeka destekli yeni NPC teknolojisinin arkasındaki hangi isimler var? Rockstar North'un yapay zeka lideri Simon Parr ve Rockstar North'un teknoloji direktörü David Hynd. Bu iki ismin söz konusu yeni NPC teknolojisinin arkasında olması, teknolojinin GTA 6'da kullanılmak üzere geliştirildiğinin en büyük işareti. Fakat tabii ki Rockstar Games tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok.

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