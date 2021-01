GTA 6 için olabilir: Rockstar Games'ten NPC teknolojisi için yeni patent!

Grand Theft Auto tutkunları şu sıralar Rockstar Games'ten gelecek bir açıklamanın bekleyişi içerisinde. Çünkü GTA 6 hakkındaki söylentiler giderek artmaya başladı. Bu da birçok oyuncunun potansiyel bir GTA 6 duyurusu için umutlanmasına yol açtı. Rockstar Games ise tüm bunlara rağmen sessiz kalmayı sürdürüyor. Fakat ortaya çıkan bir patent başvurusu, Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in GTA 6 için çalışmalara başlamış olabileceğini gösteriyor.

NPC'LERİN DAVRANIŞI GERÇEĞE YAKIN OLACAK

Bazı Reddit kullanıcıları, Take-Two Interactive'in ''System And Method For Virtual Navigation In A Gaming Environment'' başlığı taşıyan bir patent başvurusu yaptığını ortaya çıkardı. Ekim 2020 tarihinde yapılan başvuruya göre, sistem gerçeğe yakın bir sanal dünya yaratmayı hedefliyor. Yeni NPC teknolojisinin daha çok trafik davranışları ile alakalı olduğu da belirtiliyor. Yani oyunlardaki bizim kontrol edemediğimiz karakterlerin trafikteki davranışları daha gerçekçi olacak gibi görünüyor. Örneğin; bir NPC trafiğin sıkışık olduğunu gördüğünde farklı bir yola sapabilir.