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Guaido fotoğraf çekildiği yasa dışı örgüt liderlerini tanımadığını savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya geçtiği sırada fotoğraf çekildiği yasa dışı silahlı örgüt liderlerini tanımadığını ileri sürdü

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, birlikte fotoğraf çektirdiği Kolombiyalı bir yasa dışı silahlı grubun liderlerini tanımadığını iddia etti.

Muhalif lider Guaido, telefonla katıldığı Kolombiya'da yayın yapan Blu Radio'nun sabah programında, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle çıkan fotoğrafları hakkındaki soruları yanıtladı.

Guaido, fotoğrafların 22 şubatta Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen "insani yardım konserine" katılmak üzere sınırdan geçerken çekildiğini belirterek, fotoğraf çekildiği Los Rastrojos isimli yasa dışı grubun liderlerini tanımadığını ileri sürdü.

Ülke dışına çıkma yasağı olmasına rağmen Kolombiya sınırına geçmenin zor olduğunu belirten Guaido, "O gün yüzlerce fotoğraf çekildik. Benimle fotoğraf çekilmek isteyenin kim olduğunu bilmek ve bunu reddetmek de zordu." ifadesini kullandı.

Guaido, fotoğraf çektirdiği örgüt liderlerinin hapiste olmasına sevindiğini ifade ederek, "Venezuela-Kolombiya sınırında bizim müttefikimiz, bölgede yasa dışı örgütlere karşı mücadele eden Kolombiya ordusudur." yorumunda bulundu.

- Guaido sınırı geçerken insanları evden çıkarmadılar

Guaido'nun örgüt liderleriyle fotoğraflarını ilk kez sosyal medyada yayımlayan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares ise Guaido'nun Los Rastrojos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini belirtti.

Canizares, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın bize anlattığı birçok şey var. Guaido, Cucuta'daki devlet yetkilileriyle sınırı geçtiği sırada Los Rastrojos örgütü üyeleri, bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşen sözde insani yardım konserinin yapıldığı dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

O dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

Guaido, konserde yaptığı konuşmada, sınırı geçmek için kendisine Kolombiya silahlı kuvvetlerinin yardım ettiğini söylemişti.

Bu arada, Kolombiya'nın Venezuela sınırında birçok paramiliter-uyuşturucu kaçakçısı gruplar, para karşılığında Venezuelalıların Kolombiya'ya girişini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido Los Rastrojos

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