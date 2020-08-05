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Güç içlerinde: Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı sonunda görücüye çıkarttı. Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, özellikleriyle şaşırtırken, S-Pen yetenekleri ile de kendisine hayran bırakıyor. Peki Samsung Galaxy Note 20 özellikleri neler? Samsung Galaxy Note 20 fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı!

Güç içlerinde: Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, aylardır ortaya çıkan sızıntılardan ve gelen tanıtım videolarından sonra resmen tanıtıldı. Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Note 20 ailesi gerçekten özellikleriyle şaşırtıyor. Gelin hemen ailenin en küçük ailesi Samsung Galaxy Note 20 ile başlayalım.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Note 20 özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 60 Hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran Infinity-O tasarımlı, yani ekranında sadece bir adet kamera çentiğine yer veriyor. Bu çentikte ise 10 MP'lik ön kamera bulunuyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken, telefonun arka tarafı polikarbonat bir malzeme ile kaplı. Samsung Galaxy Note 20'nin kalbinde ise 5G destekli Snapdragon 865 Plus ve Exynos 990 var. Bu işlemciye ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20'nin kameraları ise yine olması gerektiği gibi. Telefon arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda ana kamera 12 MP çözünürlüğündeyken, diğer iki kamera sırasıyla 64 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Bu kurulum ile Samsung Galaxy Note 20, 3x optik yakınlaştırma sunuyor ve 8K video kaydedebiliyor. En çok merak edilen konulardan biri olan şarj konusu ise Galaxy Note 20'de geliştirilmiş. 55W hızlı şarj destekli 4,300 mAh gücünde bir pil Samsung Galaxy Note 20'ye güç sağlıyor. Böylece telefon yarım saat içinde yüzde 50 şarj olabiliyor.

S-PEN YETENEKLERİ

S-Pen Galaxy Note 20 ailesi ile birlikte yapay zekadan daha fazla yararlanmaya başladı. Yapay zeka S-Pen'i kullanırken artık çizgilerin nereye gideceğini tahmin edebiliyor, laser kontrolcü olarak kullanılabiliyor ve el hareketlerini destekleyebiliyor. Buna göre optimize olan S-Pen, böylece yazılımla daha iyi çalışıyor. Aslında o artık gerçek bir kalem olmaya çok yakın.

S-pen

Samsung'un iddiasına göre S-Pen'in gecikmesi Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da 9 ms'e kadar düşürülmüş durumda. Şimdi S-Pen ile alakalı kafa karışıklığını giderdiysek, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ya geçelim.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 ile neredeyse aynı. Ancak iki Note 20 modeli arasında bazı farklılıklar mevcut. 6,9 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde yine Infinity-O tasarımlı Dynamic AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Fakat bu kez ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkıyor ve ekranı koruyan cam da Gorilla Glass Victus'a terfi ediyor. Böylece Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Gorilla Glass Victus'u kullanan ilk akıllı telefon oluyor. Bu ekrandaki ön kamera da 10 MP çözünürlük sunuyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra yine Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 işlemcisinden güç alırken, 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera konusunda ise Galaxy Note 20'den oldukça farklı. Galaxy Note 20 Ultra'da 108 MP ana kamera (50x dijital yaklaştırma)+ 12 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafı ise Galaxy Note 20'nin aksine camdan oluşuyor. Galaxy Note 20 Ultra gücünü ise 45W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Yine bu bataryayı yarım saatte yüzde 50 oranında doldurmak mümkün. Her iki telefon da Microsoft ortaklığında hazırlanan ve Xbox oyunlarının Galaxy Note 20 cihazlarında oynanmasını sağlayan “Project xCloud” desteğini de taşıyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 VE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA FİYATI

Samsung Galaxy Note20 fiyatı 949 euro. Tabi bu telefonun başlangıç fiyatı. Galaxy Note 20 Ultra'nın başlangıç fiyatı ise 1,299 euro. Tabi bu da 256 GB'lık model için geçerli. 512 GB'lık model için ise 1,399 euroyu gözden çıkartmak gerekiyor.

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