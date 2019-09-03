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Güç kaybeden Dorian kasırgası tehdit oluşturmayı sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

Bahamalar'da 5 kişinin hayatını kaybettiği Dorian kasırgasında kategori 2 seviyesine geriledi - ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor - AA muhabiri, kasırganın etkili olması beklenen eyaletlerde gelişmeleri yerinden takip ediyor

WASHINGTON/GÜNEY CAROLINA (AA) - Bahamalar'ı vuran ve 5 kişinin ölümüne, en az 21 kişinin yaralanmasına neden olan Dorian kasırgası, şiddetini azaltarak kategori 2 seviyesine indi.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte 177 kilometreye kadar gerilediği belirtildi.

Kasırganın yine de "ölümcül ve tehlikeli" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, kasırganın getirdiği rüzgar ve sellerin süreceğine işaret edildi.

Bahamalar'dan uzaklaşmaya başlayan Dorian'ın bu gece ya da yarın sabah Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Su baskınları ve elektrik kesintilerine yol açacağı tahmin edilen kasırganın milyonlarca kişiyi etkileyeceği belirtiliyor.

- AA, ABD'deki hazırlıkları yerinde takip ediyor

AA muhabiri de ABD'ye ulaşması beklenen Dorian için kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinden takip ediyor.

Güney Carolina eyaletine varan AA muhabirinin objektifine yansıyan karelerde, Charleston bölgesindeki kamu binalarının kapı ve pencerelerinin kontrplaklarla kapatıldığı görüldü.

AA, kasırga süresince Florida başta olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

- "En güçlü kasırga"

Bahamalar'ı vurduğunda rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçmişti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, dün Dorian kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da büyük tahribata yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aa DORİAN KASIRGASI Florida Güney Carolina

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