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Gücü işlemcisinde: Honor 30 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Honor, Honor X10 Max 5G'nin ardından Honor 30 Lite'ı da duyurdu. Honor 30 Lite'ın özellikleri arasında ise oldukça dikkat çekici detaylar var. Peki Honor 30 Lite özellikleri neler? Honor 30 Lite fiyatı ne kadar?

Gücü işlemcisinde: Honor 30 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor Temmuz ayına iki farklı telefon ile girdi. Düzenlediği etkinlikte önce Honor X10 Max 5G ile sahne alan Honor, daha sonra ise merakla beklenen akıllı telefonu Honor 30 Lite'ın üzerindeki sır perdesini kaldırdı.

HONOR 30 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?

Honor 30 Lite özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Yüzde 91,2 ekran / gövde oranıyla gelen bu ekran Honor'ın paylaştığına göre 180 Hz dokunmatik tepki hızına da sahip. Bu değerler birçok orta/üst seviye akıllı telefonda görmediğimiz değerler. Telefonun kalbinde ise Honor X10 Max'te olduğu gibi testlerde iyi sonuç veren 5G destekli MediaTek Dimensity 800 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor 30 Lite gücünü ise 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh gücündeki bataryasından alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın yan tarafında konumlanıyor.

Honor 30 Lite-1

Honor 30 Lite'ın kameraları ise Honor X10 Max 5G'ye göre daha da gelişmiş durumda. Kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Telefonun ekranındaki çentikte ise 16 MP'lik bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera ile kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek mümkün.

HONOR 30 LİTE FİYATI NE KADAR?

Honor 30 Lite fiyatı 240 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için geçerli. Telefonun diğer versiyonlarının fiyatı ise şöyle:
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Honor 30 Lite fiyatı: 268 dolar
8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Honor 30 Lite fiyatı: 310 dolar

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