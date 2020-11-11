GÜDAP'tan İzmir'e yardım eli! Kolilerin içerisinden çıkan mektup duygulandırdı

Daha önce pandemi sürecinde de duyarlılık gösterip maske dağıtımı, koliler halinde erzak ve alışveriş kartı dağıtımı ile yardımlaşma ve dayanışma organizasyonlarına imza atan GÜDAP bu kez şefkat elini bir kamyonet dolusu yardım malzemesi ile İzmir’e, İzmir’deki ihtiyaç sahibi depremzede kardeşlerine uzattı.
GÜDAP’ın yapmış olduğu “İzmirli kardeşlerimizle yan yanayız” yardım kampanyasına destek olarak GÜDAP Gümüşhane Temsilcisi, Gümüşhane Karşıyaka Mahalle Muhtarı Arzu Ay’ın Gümüşhane’de koordine ettiği çalışma neticesinde Gümüşhane merkez ve ilçelerinden toplanan ihtiyaç malzemeleri Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Kamil Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Koç’a teslim edilmiş ve teslim alınan malzemeler İstanbul’a getirilmiştir. GÜDAP Anadolu yakası Afet Koordinasyon Merkezlerinde toplanmış olan diğer yardımlarla birlikte GÜDAP Avrupa Yakası Afet Koordinasyon Merkezine taşınan koliler, burada toplanan yardımlarla birlikte içerilerindeki malzemelerin cinsine göre yeniden kolileyerek düzenlemiş ve Gümüşhaneli iş adamı Sayın Murat Koç’un firması Ege Ulaşım aracılığıyla ücretsiz olarak İzmir’e ulaştırılmıştır.
Kolilerin içerisinde çıkan ve “bir çocuğun ihtiyaç sahiplerine yazdığı mektup” kolileme yapan tüm Platform yöneticilerini derinden etkilemiş, duygulandırmıştır. GÜDAP Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Kamil Koç Yönetim Kurulu üyeleri Mali Müşavir Hıdır Daştan, Sevim Çelik, Sevim Köse, Ali Köse Süleyman Koç Ayşe Nadiye Doğan kolileri araca yükleyip teslim etmiş ve bir daha böyle felaketlerle karşılaşılmaması dilekleriyle duyarlılık gösteren hemşerilerine teşekkür içeren bir konuşma
yapmış ve aracı ihtiyaç sahiplerine doğru uğurlamışlardır.
Malzemeler İzmir'deki İzmir Gümüşhaneliler Dernek Başkan Yardımcısı Candan Aytekin tarafından teslim alınmışı ve dağıtımı sağlanmıştır.
Televizyon görüntülerinde deprem mağduru Havva Kılıçlı ve çocuklarının görüntüleri kendisini tanıyanların Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Kamil Koç’u haberdar etmesi ile başlamış bulunan yardım kampanyası daha da artarak sürmüş ve kolilerce malzeme İzmir’deki yardıma ihtiyacı olan ailelere iletilmiştir.