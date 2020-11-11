GÜDAP'tan İzmir'e yardım eli! Kolilerin içerisinden çıkan mektup duygulandırdı

Daha önce pandemi sürecinde de duyarlılık gösterip maske dağıtımı, koliler halinde erzak ve alışveriş kartı dağıtımı ile yardımlaşma ve dayanışma organizasyonlarına imza atan GÜDAP bu kez şefkat elini bir kamyonet dolusu yardım malzemesi ile İzmir’e, İzmir’deki ihtiyaç sahibi depremzede kardeşlerine uzattı.

GÜDAP’ın yapmış olduğu “İzmirli kardeşlerimizle yan yanayız” yardım kampanyasına destek olarak GÜDAP Gümüşhane Temsilcisi, Gümüşhane Karşıyaka Mahalle Muhtarı Arzu Ay’ın Gümüşhane’de koordine ettiği çalışma neticesinde Gümüşhane merkez ve ilçelerinden toplanan ihtiyaç malzemeleri Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Kamil Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Koç’a teslim edilmiş ve teslim alınan malzemeler İstanbul’a getirilmiştir. GÜDAP Anadolu yakası Afet Koordinasyon Merkezlerinde toplanmış olan diğer yardımlarla birlikte GÜDAP Avrupa Yakası Afet Koordinasyon Merkezine taşınan koliler, burada toplanan yardımlarla birlikte içerilerindeki malzemelerin cinsine göre yeniden kolileyerek düzenlemiş ve Gümüşhaneli iş adamı Sayın Murat Koç’un firması Ege Ulaşım aracılığıyla ücretsiz olarak İzmir’e ulaştırılmıştır.