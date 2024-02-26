'Gülbaharlar' çetesi çökertildi! 4 ilde 'Kafes-48' için düğmeye basıldı

Çetelere yönelik mücadele devam ediyor. Son olarak 4 ilde Kafes-48 için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlarda 'Gülbaharlar' adıyla bilinen suç örgütü çökertildi.

Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü… pic.twitter.com/MQqXEcg1tk — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 26, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





