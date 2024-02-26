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  4. 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi! 4 ilde 'Kafes-48' için düğmeye basıldı

'Gülbaharlar' çetesi çökertildi! 4 ilde 'Kafes-48' için düğmeye basıldı

26.02.2024 08:29
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Bir organize suç örgütü daha çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-48 operasyonlarının ayrıntısını açıkladı.

'Gülbaharlar' çetesi çökertildi! 4 ilde 'Kafes-48' için düğmeye basıldı

Çetelere yönelik mücadele devam ediyor. Son olarak 4 ilde Kafes-48 için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlarda 'Gülbaharlar' adıyla bilinen suç örgütü çökertildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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