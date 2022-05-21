Güllü bu diyet sayesinde bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, son yıllarda şarkılarından çok verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan Güllü, hızlı kilo vermenin sırrını zaman zaman verdiği röportajlarda paylaştı. Son halini görenin gözlerine inanamadığı Güllü, 40 kilodan fazla verdi.

GÜLLÜ NASIL KİLO VERDİ

Geçirdiği trafik kazası sonrasında ciddi bir tedavi sürecinde olan şarkıcı Güllü, uzun süre yatakta tedavi altındaydı. Bu süre zarfında oldukça zor zamanlar yaşayan Güllü, kilo verme sürecinin esasında o günlere dayandığını itiraf etti. Dengeli ve düzenli beslenme sayesinde fazla kilolarını sağlıklı bir şekilde verdiğini dile getiren Güllü, son dönemlerde beslenme düzenine eklediği besin sayesinde de kilo verme sürecinin bir hayli hızlandığını dile getiriyor.

GÜLLÜ’NÜN UYGULADIĞI DİYET

Kilo verme sürecinde kinoa ile tanışan şarkıcı Güllü, kinoanın kilo vermesine büyük katkı sağladığını dile getiriyor. Hemen hemen her gün belli bir miktar kinoa tükettiğini ve kinoa sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini dile getiren Güllü, bu süre içerisinde herhangi bir şekilde aç kalma hissiyatının da olmadığını dile getiriyor. İçeriğinde bulunan lifler ve vitaminler sayesinde sindirim sisteminin hızlı ve aktif çalışmasına yardımcı olan kinoa Güllü’nün zayıflamasındaki en büyük etken.

Güllü diyete başlamadan evvel 90 kiloyken, uyguladığı diyet sayesinde tam 40 kilo vererek 50 kiloya kadar düştüğü konuşuluyor. Tüm sürecin tamamıyla diyetisyenin kontrolünde gerçekleştiğini dile getiren şarkıcı Güllü, şu anki halinden epey mutlu olduğunu da belirtiyor.



