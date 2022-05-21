KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Güllü bu diyet sayesinde bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

Güllü bu diyet sayesinde bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

21.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Güllü kilolu haliyle hafızalara kazınmış olsa da son yıllarda verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Neredeyse 34 bedene düşen Güllü, nasıl kilo verdiğini açıkladı. 40 kilodan fazla veren Güllü hangi diyeti yaptığını ve kilo verme sürecini verdiği röportajlarda paylaştı. Arabesk müziğin sevilen sesi olan Güllü’nün mucize diyetini siz de deneyebilirsiniz...

Güllü bu diyet sayesinde bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, son yıllarda şarkılarından çok verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan Güllü, hızlı kilo vermenin sırrını zaman zaman verdiği röportajlarda paylaştı. Son halini görenin gözlerine inanamadığı Güllü, 40 kilodan fazla verdi.

60a77cc7554282374c707b2f

GÜLLÜ NASIL KİLO VERDİ

Geçirdiği trafik kazası sonrasında ciddi bir tedavi sürecinde olan şarkıcı Güllü, uzun süre yatakta tedavi altındaydı. Bu süre zarfında oldukça zor zamanlar yaşayan Güllü, kilo verme sürecinin esasında o günlere dayandığını itiraf etti. Dengeli ve düzenli beslenme sayesinde fazla kilolarını sağlıklı bir şekilde verdiğini dile getiren Güllü, son dönemlerde beslenme düzenine eklediği besin sayesinde de kilo verme sürecinin bir hayli hızlandığını dile getiriyor.

gullu-sonhali

GÜLLÜ’NÜN UYGULADIĞI DİYET

Kilo verme sürecinde kinoa ile tanışan şarkıcı Güllü, kinoanın kilo vermesine büyük katkı sağladığını dile getiriyor. Hemen hemen her gün belli bir miktar kinoa tükettiğini ve kinoa sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini dile getiren Güllü, bu süre içerisinde herhangi bir şekilde aç kalma hissiyatının da olmadığını dile getiriyor. İçeriğinde bulunan lifler ve vitaminler sayesinde sindirim sisteminin hızlı ve aktif çalışmasına yardımcı olan kinoa Güllü’nün zayıflamasındaki en büyük etken.

Ekran görüntüsü 2022-05-21 074259

Güllü diyete başlamadan evvel 90 kiloyken, uyguladığı diyet sayesinde tam 40 kilo vererek 50 kiloya kadar düştüğü konuşuluyor. Tüm sürecin tamamıyla diyetisyenin kontrolünde gerçekleştiğini dile getiren şarkıcı Güllü, şu anki halinden epey mutlu olduğunu da belirtiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Victoria's Secret modelinin büyük itirafı olay olduVictoria's Secret modelinin büyük itirafı olay oldu
Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...
Dilan Çiçek Deniz'in kombini ses getirmişti... Uygun fiyatlı önerilerDilan Çiçek Deniz'in kombini ses getirmişti... Uygun fiyatlı öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki vajinası var! Bütün hayatı değişti: Çektiği bütün acıların nedeni...

İki vajinası var! Bütün hayatı değişti: Çektiği bütün acıların nedeni...

İlginizi Çekebilir

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.