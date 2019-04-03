Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Ercan Çimen, mazbatasını aldı.

Çimen, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, yeni seçilen İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve partililerle geldiği adliyede, İl Seçim Müdürü Nejdet Yetimoğlu'ndan mazbatasını aldı.

Daha sonra Belediye Başkanlığı binasına geçen Çimen, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde halkın büyük desteğiyle seçimi kazandığını söyledi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Çimen, "Gümüşhane halkı beni yeniden belediye başkanı seçti. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağım. Yüce Rabb'im çıktığımız bu yolda hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Çimen, belediye başkanı olarak şehrin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu benim için her zaman bir şeref, bir onur madalyası. Şükürler olsun Rabb'im bize bu günleri gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan şiarla her zaman ileriye baktık. 5 yıldır belediye başkanı olarak bu şehre hizmet ediyorum. Bundan sonraki sorumluluklarımız daha fazla. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp güzel işler yapacağız."

