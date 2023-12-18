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  4. GÜMÜŞHANE'DE DEPREM! 18 Aralık 2023 Gümüşhane'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Erzincan'dan da hissedildi

GÜMÜŞHANE'DE DEPREM! 18 Aralık 2023 Gümüşhane'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Erzincan'dan da hissedildi

18.12.2023 06:36 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de deprem meydana geldiği açıklandı. 4.3 şiddetindeki depremin merkez üssü Kelkit olarak belirtildi. Sarsıntı Erzincan'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası birçok kişi "Gümüşhane'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi...

GÜMÜŞHANE'DE DEPREM! 18 Aralık 2023 Gümüşhane'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Erzincan'dan da hissedildi

Gümüşhane depremi ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamada bulunuldu. saat 01.15'te gerçekleşen Gümüşhane depremi Erzincan'dan da hissedildi. İşte Gümüşhane'deki sarsıntı sonrası 18 Aralık 2023 Pazartesi günü yayımlanan son depremler listesi...

GÜMÜŞHANE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ (18 ARALIK 2023)

2023.12.18 06:03:41 39.3068 40.2060 5.0 -.- 2.6 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.12.18 05:00:02 37.2157 36.6778 2.2 -.- 1.4 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.12.18 04:51:55 40.7423 29.0785 6.3 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 04:13:12 37.8182 36.1347 5.0 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.18 04:02:13 39.9270 39.3307 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 03:45:58 38.1072 36.6912 5.0 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 03:36:52 40.7467 29.0757 4.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 03:32:30 40.7412 29.0995 5.6 -.- 2.6 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.18 03:26:49 38.5482 38.0158 3.6 -.- 1.8 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.12.18 03:16:53 38.0778 42.5853 5.0 -.- 2.5 -.- OGLAKLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.18 02:34:33 39.8707 39.4387 7.3 -.- 1.6 -.- AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:27:06 39.9512 39.3263 5.0 -.- 2.7 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:22:23 39.9190 39.3248 5.0 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:15:48 40.7340 29.0860 6.8 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 01:57:02 37.1398 27.9763 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.12.18 01:47:55 39.9335 39.3382 5.0 -.- 2.0 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:42:18 40.7638 29.1017 4.9 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 01:34:00 39.9227 39.3867 7.8 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:30:05 39.9273 39.3358 4.6 -.- 1.9 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:25:24 39.9792 39.3627 29.3 -.- 1.6 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:22:47 39.8633 39.2875 5.0 -.- 1.6 -.- AGILOZU-(ERZINCAN) İlksel
2023.12.18 01:22:00 39.9520 39.3453 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:20:21 40.0003 39.3220 5.0 -.- 2.3 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:15:49 39.9287 39.3297 5.0 -.- 4.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:07:59 39.9447 39.3278 5.0 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:03:19 39.9263 39.3348 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 00:54:58 37.7675 26.8967 5.0 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:50:45 40.7418 31.4868 5.0 -.- 2.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel
2023.12.18 00:24:38 40.7463 29.0753 11.1 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:23:26 37.7072 27.0225 6.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:02:06 40.7328 29.0573 8.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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