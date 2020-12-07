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  4. Gümüşhane'de film sahnesi gerçek oldu! Evin altında 12 metre tünel kazıp, define ararken yakalandılar

Gümüşhane'de film sahnesi gerçek oldu! Evin altında 12 metre tünel kazıp, define ararken yakalandılar

07.12.2020 19:42 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de film sahnesi gerçek oldu! Evin altında 12 metre tünel kazıp, define ararken yakalandılar

Gümüşhane'de evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ile 6 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı.

12 METRE TÜNEL KAZMIŞLAR

İhbar üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Ev sahibi İ.Y. ile H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. gözaltına alındı.

Tünelde yapılan aramada halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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FİLM SAHNESİNİ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan yaşanan olay Başrollerinde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı Salak Milyoner filmini akıllara getirdi.

Evin altında 12 metre tünel kazıp, define arayan 7 kişiye suçüstü

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